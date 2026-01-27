解決土方之亂 國土署：全國有7872車輛可立即清運

國土署表示，共有7872輛可立即清運土石方。（營建業者提供）

〔記者徐義平／台北報導〕針對「土方之亂」，行政院、內政部、國土署今召開「推動營建剩餘土石方全流程管理因應對策產業」說明會，盤點出截至今日下班為止，全國清運土方專用車裝機總申請量共6743輛，其中裝機中約520輛，已6224輛可上路，加計環境部環保車機砂石專用車1649輛，共有7872輛可立即清運土石方。

今日參與說明會的官員包括行政院顧問李孟諺、內政部參事蔡長展及國土管理署代理署長朱慶倫，以及環境部、交通部、農業部等代表，營建業則有各縣市營建土石方、不動產開發等各產業公（協）會代表共同參與。

國土署代理署長朱慶倫說明，目前整體政策方向為「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等多軌配套策略，強調透過制度化、數位化的全流向管理，讓土石方從產出、運送到去化皆可追蹤、可查核，避免非法棄置行為造成國土破壞、環境污染。

土方清運多軌進行

至於，部分業者反應跨區域運送、取消月管制量、管線工程土方暫置需求及擴增土石方再利用通路等問題，國土管理署則回應，目前土方制度需要中央、地方及業者三方應共同攜手建立可追蹤的管理機制。

對於土方最終去化執行，李孟諺表示，會以臺北港模式及填海造陸兩方向為主，同時也會強化土方篩選分類機制；另外，現行土方業者及縣市政府間本來就可以跨縣市相互協助，讓整體循環再利用體系能夠穩定運作。

