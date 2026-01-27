MLC NAND快閃記憶體最缺 旺宏砸220億元擴產

旺宏今召開線上法說會，由總經理盧志遠主持。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠旺宏（2337）因應記憶體產能供不應求，今法說會宣布2026年的資本支出將達220億元，以全力擴增缺貨最嚴重的MLC NAND快閃記憶體產能，因廠務設施已建置完成，有助節省擴產時程，預估12吋月產能由現行2萬片提升至3萬片，年底將增加近萬片產能，這將有助今年營收與毛利顯著回升，並可望成為全球NAND快閃記憶體最大供應商，也因現行記憶體產品需求旺，旺宏針對時程不急的3D NOR快閃記憶體，將延緩二年再推出。

旺宏去年資本支出18億元，今年等於年增11倍以上的資本支出金額。旺宏總經理盧志遠表示，之前疫情期間帶動生意非常好，公司規劃投資近400億元擴產，但疫情過後，景氣大幅下滑，投資因此緊急踩剎車，只花180億元，公司決定今年拿出來投資擴產，將220億元資本支出全部釋出，全力擴張產能。他說，當時180億元採購較高階機器設備，還有一部分建置擴產廠務設施已完成，目前只要購買機器設備並裝機，很快就可將產能拉起來，估計至少可省一年到一年半廠務施工期。

針對產品庫存，盧志遠表示，公司的庫存最大的還是NOR快閃記憶體，SLC NAND快閃記憶體、MLC的eMMC NAND快閃記憶體庫存並不多，目前大部分銷售都是「新鮮做出來的」。旺宏目前12吋廠月產能約2萬多片，預期220億元投資下去，將可獲得市場需求，eMMC NAND快閃記憶體包括三星已宣布停止生產與供應，這影響市場很大，缺貨情形非常嚴重，旺宏技術已幾乎全部準備好了，且產品是較中高密度，全球四大天王之外，只有旺宏可做 ，目前這個市場對旺宏是很好的商機，可望成為全球最大的NAND快閃記憶體。

盧志遠指出，今年初，記憶體市況變化更大，記憶體緊缺市況要獲得紓解，建廠起碼二到四年，如果不建廠就無法解決缺貨問題。不僅NAND快閃記憶體缺，AI系統都會用到的NOR快閃記憶體其實也會緊缺。對於美國政府擬對記憶體課稅問題，他說，旺宏直接銷售美國的產品相當有限。

旺宏針對時程不急的3D NOR快閃記憶體，宣布將延緩二年再推出。盧志遠說明，因這是一個新產品，要經過非常的長的客戶驗證期，「我們現在正忙得頭昏眼花的時候，3D NOR快閃記憶體並沒有特別大的需求，這本來應對汽車用戶， 汽車現在需求較平淡」，因此，旺宏決定將推出時程往後延緩。

