別只看配息高低 想知道ETF配息的分配組成 「ETF觀測站」全都露

ETF觀測站再升級，揭露收益分配占比。（集保提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕為持續強化ETF市場資訊揭露品質，協助投資人清楚掌握ETF收益來源，集保結算所1月26日在「ETF觀測站」新增揭露「ETF預估收益分配組成占比」資訊，讓投資人在收益分配前，即可提前了解預估配息中各項收益來源的組成情形，進一步提升ETF投資透明度，促進市場健全發展。

集保結算所總經理陳德鄉表示，ETF廣受臺灣投資人青睞，整體市場規模已逼近新臺幣7.4兆元，尤其近年高股息ETF交易熱絡，投資人對於收益分配來源的關注日益提高。過往投資人須分別至證交所、櫃買中心及公開資訊觀測站查詢ETF收益分配資訊，為解決此痛點，集保結算所彙整跨市場、跨機構的ETF關鍵資訊，透過「ETF觀測站」提供系統性與一致性的一站式查詢服務，投資人得於除息前即掌握預估配息結構，清楚了解配息來源，並可提前評估ETF配息收益可能產生的健保補充保費及所得稅負擔。

此外，透過「ETF預估收益分配組成占比」的揭露，投資人可更有效評估ETF收益分配的穩定性與性質，進一步辨識配息是否屬於經常性收益或一次性收益，避免僅以配息金額高低作為投資決策依據，並可依自身投資目標、現金流需求及風險承受度，選擇更符合需求的ETF商品。對於重視長期投資、現金流規劃或稅務安排的投資人而言，該項資訊亦提供更完整且實用的決策依據。

