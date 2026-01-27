技嘉深化超微合作 聚焦三大關鍵產品線

技嘉持續深化客戶關係，管理層今日拍板攜手超微聚焦三大關鍵產品線。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠技嘉（2376）持續深化客戶關係，管理層今日拍板攜手超微（AMD）聚焦三大關鍵產品線，涵蓋AI電競筆電、X870E X3D系列主機板與高更新率 OLED 電競螢幕，以AMD平台作為核心，並結合技嘉的獨家技術，目標強化裝機使用時的穩定性與一致性，加速地端 AI 體驗落地。

技嘉指出，此次在AI電競筆電方面，旗下產品將搭載超微先進晶片，打造進階快取架構，優化創作者使用效率；此外，部分產品採用超微AI技術，藉由內建神經處理器（NPU）為終端使用者帶來更即時、貼近日常的AI使用體驗。為了讓AMD處理器的效能在長時間使用中可以穩定發揮，技嘉導入最高230瓦的散熱功耗設計，並搭配技嘉自家AI智慧助理 ，將電源、效能與AI功能整合為更清楚且符合工作流程的操作介面。

關於主機板，技嘉生產的系列新品鎖定超微9000 X3D系列處理器，整合軟硬體規格，並搭配強化後的供電架構、調校能力與客製化設計，大幅提升運行穩定度與反應速度；電競螢幕方面，技嘉已通過超微認證，透過同步螢幕更新率與顯示卡輸出幀率，帶來更平順的可變更新率體驗，有效降低畫面撕裂與卡頓。

技嘉強調，透過筆電、主機板與顯示器三大面向深化與AMD合作，結合AMD的平台創新與技嘉在系統控制、效能工程與顯示調校的實力，將地端AI的能力轉化為可直接感受到的日常提升，全面推進AI遊戲、創作與裝機體驗。

