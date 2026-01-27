入住飯店「做這五件事」最惹人嫌 日本員工貼文拜託了

雖然每天都有很多人光顧飯店，但仍有少數人會做出一些給飯店員工帶來不便的行為。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人在旅行或出差時都會選擇入住飯店，雖然每天都有很多人光顧飯店，但仍有少數人會做出一些給飯店員工帶來不便的行為。日媒報導，飯店員工最不希望客人做的五件事。

位於大阪繁華的南區難波地區的Hotel Relief Namba Daikokucho酒店，最近在TikTok上爆紅，各種分享酒店體驗和趣聞的貼文層出不窮。難波大黑町飯店救助中心在其官方社群媒體帳號上發布了題為「飯店員工不希望你做的五件事」的文章，列舉以下五種不禮貌的行為，拜託旅客不要再犯了。

請繼續往下閱讀...

1. 在床上吃東西

2. 退房時電視開著

3. 燒水時除了水以外還加上任何東西

4. 染髮

5. 未經允許拿走物品。

在床上吃東西會弄髒床單和床墊。燒水時除了水以外不要加任何東西，可能會留下污漬和異味，所以燒水時一定要加水。

此外，在浴室染髮會弄髒浴缸，所以最好在家裡或去美髮沙龍染髮。

退房時，電視開著或未經允許拿走物品都是不允許的。遵守基本的飯店規則和禮儀，才能確保下一位賓客的舒適入住體驗。

根據統計，2025年7月至9月期間，日本人均國內旅行每次出行的平均旅行支出為4萬9912日圓。過夜旅行的平均旅行支出為7萬4485日圓，一日遊的平均旅行支出為1萬8639日圓。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法