沒念大學也能做！12種高薪工作曝光 年薪235萬元起跳

外媒點名12種無需大學學歷的高薪工作，預計未來十年將持續成長。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕《商業內幕》分析了通常只需高中文憑、同等學歷或非學位後續教育證書的工作薪資與成長預測，並以2024年中位年薪數據計算，挑出12個未來就業需求預計增加、年薪通常至少7萬5000美元（約新台幣235萬元），且不需大學學位的職業，這些工作有些通常需要相關工作經驗，根據職位不同，高中文憑可能就是進入這些成長型高薪工作的門票，它們多屬於三大類，分別是建築與開採、保護服務、安裝維護與修理。

1.建築與開採工人一線主管：年薪中位數7萬8690美元（約新台幣247萬元），預計就業增長4萬9000人，教育需求為高中文憑或同等學歷。

請繼續往下閱讀...

2.警察與治安巡官：年薪中位數7萬6290美元（約新台幣239萬元），預計就業增長2.2萬人，教育需求為高中文憑或同等學歷。

3.機械、安裝與維修工一線主管：年薪中位數7萬8300美元（約新台幣246萬元），預計就業增長1萬9100人，教育需求為高中文憑或同等學歷。

4.運輸、倉儲與配送經理：年薪中位數10萬2010美元（約新台幣320萬元），預計就業增長1萬3100人，教育需求為高中文憑或同等學歷。

5.電力輸電線安裝與維修工：年薪中位數9萬2560美元（約新台幣290萬元），預計就業增長8400人，教育需求為高中文憑或同等學歷。

6.警官與一線主管：年薪中位數10萬5980美元（約新台幣332萬元），預計就業增長4600人，教育需求為高中文憑或同等學歷。

7.飛機機械師與維修技術員：年薪中位數7萬8680美元（約新台幣247萬元），預計就業增長5600人。

8.商用飛行員：年薪中位數12萬2670美元（約新台幣385萬元），預計就業增長2800人，部分雇主可能偏好或要求大學學位。

9.消防及防火工作一線主管：年薪中位數9萬2430美元（約新台幣290萬元），預計就業增長3400人。

10.航空電子技術員：年薪中位數8萬1390美元（約新台幣255萬元），預計就業增長1700人。

11.電力及電子設備維修技師（發電廠、變電站、繼電器）：年薪中位數10萬940美元（約新台幣316萬元），預計就業增長1300人。

12.電梯與手扶梯安裝及維修工：年薪中位數10萬6580美元（約新台幣334萬元），預計就業增長1200人，教育需求為高中文憑或同等學歷。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法