榮成攜手彰縣府捐贈交通車 守護高關懷少年

〔記者歐宇祥／台北報導〕為強化高關懷青少年的就學支持與生活照顧，工紙大廠榮成（1909）今日宣布，攜手化縣政府、晨陽學園共同舉辦「交通車捐贈暨單車環島授旗儀式」。由榮成攜手財團法人榮成山與田教育基金會捐贈2台交通車，提供晨陽學園作為學生通車、課程活動及校外學習之交通使用，展現政府、教育單位與企業三方攜手合作、共同守護孩子成長的具體行動。

晨陽學園為彰化縣重要的住宿型中介教育機構，主要服務中輟學生，透過適性教育、生活陪伴與支持系統，協助孩子穩定就學、重建生活秩序，避免因資源不足而落入偏差的風險。榮成指出，本次的兩台交通車捐贈，將有助於提升學園在日常接送與課程活動安排上的安全性與彈性，也為孩子們開啟一段安全、穩定且被守護的學習旅程。

榮成表示，榮成長期深耕地方、關懷偏鄉教育，始終相信每一個孩子都值得被好好守護。象徵榮成永續精神的KuKu，也代表著陪伴與指引的角色，期盼在這些中輟的孩子人生容易迷惘的時刻，成為溫柔而堅定的力量，陪著他們找到正確的方向、穩穩走在屬於自己的道路上。

榮成認為，此次交通車捐贈，不僅是一項實質資源的提供，更是一份承諾，期盼透過持續的陪伴與支持，讓孩子在被理解、被接住的環境中，看見希望、勇敢前行。

榮成山與田教育基金會長期關注偏鄉與弱勢兒童的教育支持，贊助家庭與學校資源相對不足的孩子，秉持「受人以魚，不如授人以漁」的理念，透過資源與教育陪伴，協助孩子培養自我學習的能力。

基金會也持續推動偏鄉教育相關獎助計畫，支持學校辦理學童課後照顧與多元學習活動，期盼讓更多孩子在課後也能獲得妥善照顧，拓展學習興趣與發展可能，守護孩子快樂而健全的成長。

