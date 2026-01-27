入境攜帶合法加熱菸1條免稅如期上路 這家免稅店2/1開賣

財政部關務署表示，入境旅客攜帶衛福部核定通過的加熱菸200支免稅，將如期於2月1日上路。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部日前預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等，新增入境旅客攜帶經衛福部核定通過健康風險評估的指定菸品200支（1條）免稅，預計今年2月1日起施行。財政部關務署今表示，此措施將於2月1日如期上路，其中昇恆昌免稅店將自2月1日起開賣，經衛福部核定通過的2家業者14品項將於免稅店上架，其餘免稅店預計3月以後陸續開賣。

財政部表示，衛福部通過健康風險評估審查的加熱菸，已於2025年10月11日起陸續上市，因此配合修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，包括增訂入境旅客得免稅攜帶經衛福部核定通過健康風險評估審查的指定菸品，免稅數量為200支，以年滿20歲旅客為限；增訂民航機、船舶服務人員得免稅攜帶上述菸品，免稅數量為5小包（每包20支）。

另，財政部同時修正「離島免稅購物商店設置管理辦法」，增訂離島免稅購物商店銷售經衛福部核定通過健康風險評估審查的指定菸品予旅客，並由其隨身攜出離島地區至台灣本島或其他離島地區，或至中國或其他國家者，自用免稅數量為每人每次同樣以200支為限。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

