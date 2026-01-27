新台幣連4紅收31.47元 近1個月新高

新台幣收31.47元、近1個月新高。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股持續向前衝，大盤指數今日大漲逾250點、續登新高；新台幣兌美元匯率也跟上大盤漲勢，一早即升破31.5元關卡，午後更在外資熱錢回流下，一度升抵31.4元，最後收在31.47元、升值3.8分，匯價連4紅，且創近1個月新高，成交量20.72億美元。

台股今日上漲253.40點，收在32317.92點，三大法人合計買超227.28億元。其中，外資轉為買超，且一口氣買超222.79億元。

新台幣延續昨日升勢，早盤以31.52元開出後，迅速站上31.4元價位，並於午後最高觸及31.4元，升值9.8分，在主要亞幣多數回檔整理之際，台幣表現相對強勢。

匯銀人士指出，聯準會（Fed）會議前市場觀望氣氛濃厚，美債殖利率小幅走低，不過美元指數在跌破97之後出現反彈，但因台股表現續強，外資轉為匯入，加上出口商年底台幣需求浮現，推升台幣走揚，短線不排除有機會挑戰31.3元價位。

今天一早美國總統川普因為對韓國議會遲遲未能批准美韓貿易協議感到不滿，揚言將韓國對等關稅從現行的15%提高至25%，韓股雖不受影響，先跌後漲、出現V型反彈，但韓元對美元匯率轉弱；日圓兌美元匯率也在昨日急升後，今日回落至154附近。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數小跌0.03%，主要亞幣走勢分歧。其中，日圓回貶0.31%、韓元大跌0.23%、人民幣收平、新台幣升值0.12%、新幣勁揚0.15。

Fed將於台灣時間29日凌晨公布此次會議結果，市場預期，Fed此次會議利率將維持不變，最快6月才會重啟降息。市場聚焦Fed主席鮑爾談話。

