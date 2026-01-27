台灣借鏡！韓元貶不停＋反對黨杯葛 讓美韓協議裹足不前

南韓總統李在明去年訪美與川普商討美韓貿易協定。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普以未能完成去年達成的貿易協議立法程序為由，揚言將南韓進口關稅從協議的15％上升至25％，引發全球嘩然。路透指出，韓元匯率的劇烈波動是阻礙韓國落實協議的阻礙之一。韓國財政部長具潤哲本月曾表示，基於行政因素與外匯市場波動，今年上半年不太可能開始對美投資。

依據去年10月川普訪問首爾，與韓國總統李在明達成的貿易協議，首爾承諾對美國的戰略產業投資3500億美元，以換取15％的輸美產品關稅上限。

然而過去半年，韓元兌美元貶值近7％，直逼全球金融危機以來最低水準，引發韓國金融當局疑慮，數度喊話支撐韓元。他們憂心，協議中的3500億美元資金外流至美國，恐進一步使韓元貶值。具潤哲說，「在目前的外匯情勢下，至少今年難以進行大筆投資」。 韓國央行總裁李昌鏞近期也說，如果外匯市場不穩定，他不會同意對美國進行任何投資。

為了該貿易協定，韓國政府計畫成立一個基金來籌集外匯，同時避免衝擊美元與韓元兌換的國內匯市，而此舉需要國會通過特別法案才能實施。

是否需要國會批准的爭論一開始沸沸揚揚，一些官員主張，這是必要之舉，因為與美國簽署的備忘錄不具約束力。一些韓國國會議員要求該法案透過快速審查機制通過，但基於投資規模，該構想遭到許多議員反對。

去年11月26日執政的共同民主黨提交法案，以成立政策投資基金，並制定該基金的治理與運作規則，但該法案至今仍擱置在國會財政委員會。雖然李在明總統的共同民主黨掌握300席次的國會多數，但負責審議法案的財政委員會目前由反對黨國民力量黨擔任主席。

韓國財政部27日表示，計畫尋求國會合作，執政黨也說，願意與反對黨合作，以加速法案通過。

南韓與日本去年7月分別與華府達成類似的貿易協議架構，但東京執行協議的速度快速，日本國會於去年12月3日通過日美貿易協定，並於12月23日首次舉行諮詢會議，討論5500億美元對美投資的第一個計畫。

