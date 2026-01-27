旺宏去年第4季虧損縮減為0.16元 全年每股虧損1.77元

1]

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠旺宏（2337）今召開線上法說會，並公布去年第四季財報，毛利率為24.2%，營業淨損3.92億元，營業利益率負5.1%，稅後淨損縮減為2.94億元，稅後每股虧損為0.16元，雖連續10季虧損，但為近五季新低，也為去年虧損最少的一季；全年稅後每股虧損1.77元，較去年的1.73元擴增，連續四年虧損。

公司預期2026年受記憶體需求持續增加所支撐，營運表現有望較去年更佳。受到目前記憶體需求旺的影響，今宣布目前需求不急迫的3D NOR快閃記憶體延緩兩年推出。

旺宏去年第四季合併營收為77.29億元，季減6%、年增31%；營業毛利18.68億元及毛利率為24.2%，較前一季增加68%、較去年同期增加140%；營業淨損及營業淨利率分別為3.92億元及負5.1%，營業淨損季減66%、年減78%；稅後淨損為2.94億元，稅後每股虧損為0.16元。

旺宏去年底現金水位199億元，淨現金增加22億元；折舊全年50億元，較2024年48億元小幅增加；存貨淨額由130億元降至98億元，NOR快閃記憶體庫存去化較多；NAND快閃記憶體因需求增加已投產；資本支出全年18億元，較2024年54億元顯著降低；公司將謹慎控管資本支出與存貨去化帶動自由現金流改善。

旺宏第四季產品占比，NAND快閃記憶體需求強勁，占比由上季16%升至21%，季增25%、年增213%；NOR快閃記憶體需求，占比達61%，季增9%、年增41%；ROM記憶體下滑，占比約12%，受季節性與客戶因素影響；其他產品逐步取代ROM比重；晶圓代工維持約6%水位。全年NAND快閃記憶體年增62%、NOR快閃記憶體年增16%，NAND與NOR快閃記憶體需求顯著改善。

