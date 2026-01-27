自由電子報
韓國會未通過貿易協定遭美加稅 台美商會：盼台灣勿錯失良機

2026/01/27 17:26

台灣美國商會理事長陳幼臻（右）表示，盼台美對等貿易協定順利執行，台美商會不希望台灣錯失良機，陷入與韓國一樣的處境。（記者廖家寧攝）台灣美國商會理事長陳幼臻（右）表示，盼台美對等貿易協定順利執行，台美商會不希望台灣錯失良機，陷入與韓國一樣的處境。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕韓國國會遲遲未通過與美貿易協定， 美國擬將韓國輸美稅率從15%提高至25%。台美關稅協議今年1月中旬敲定，將送立法院審議通過，台美對等貿易協定（ART）待簽署。台灣美國商會（AmCham）理事長陳幼臻今天表示，台美對等貿易協議不僅攸關稅率，也提供台美長期科技合作架構，台美商會不希望台灣錯失良機，與韓國一樣遭加稅。

台灣美國商會今天舉行「2026年商業景氣調查」記者會，媒體關切，在野黨對台美貿易協定態度強硬，甚至放話將在立法院否決，是否引起台美商會擔憂？

陳幼臻表示，台美商會當然不盼望看到韓國的狀況同樣在台灣上演，台美對等貿易協定是一個正確方向，不僅攸關台灣輸美稅率，也將建構出台美雙方長期科技與產業合作的框架與路徑，希望台美協議能夠順利執行，如果協議未能在國會順利通過，恐將錯失良機，錯過台美建立科技合作的良機。

談及美國擬對韓國課徵25%關稅，與台灣輸美稅率拉出差距，是否是台廠的優勢？台灣美國商會執行長魏凱表示，由於該消息剛發佈，尚未能與美商會員深入評估，但如果台灣與韓國的輸美關稅的差距落在10%，對台灣而言更具競爭力，也是台廠的機會。

