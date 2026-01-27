川普加稅懲南韓國會延宕：民主內耗的代價 台灣的警鐘

南韓朝野惡鬥導致立法空轉，最終引來川普關稅重懲。圖為2022年時任總統尹錫悅赴國會演說，遭當時在野的共同民主黨（現執政黨）集體缺席杯葛，議場留下大片空位。（彭博）

〔編譯陳誠良／綜合報導〕美國總統川普26日突襲式宣布將南韓商品關稅由15%調升至25%，理由直指南韓國會未能及時通過相關貿易協定配套法案。此舉不僅震動首爾政壇，更揭示了「川普2.0」時代的一項外交新現實：盟國內部的民主程序延宕，將不再被華府視為可容忍的理由，而已被定性為必須懲罰的違約行為。這對同樣面臨國會攻防激烈的台灣政壇而言，南韓的遭遇提供了一個具體的風險參照。

迴力鏢效應：完全執政仍受困於效率泥淖

南韓總統李在明27日在國務會議上嚴詞抨擊國會效率低落，感嘆上任8個月立法率僅20%。這番場景頗具諷刺意味，被視為政治上的「迴力鏢」。回顧尹錫悅執政時期，當時身為國會最大在野黨的共同民主黨（現執政黨），曾憑藉席次優勢進行高強度的議事杯葛，導致行政立法嚴重對立。

值得注意的是，與台灣目前的「朝小野大」不同，南韓現任政府其實握有國會多數席次，屬於「完全執政」。然而，即便掌握了行政與立法大權，卻仍因政治議程設定與內部僵化，遲遲無法通過關鍵的《支援特別法》。這顯示問題已非單純的政黨惡鬥，而是國家整體的治理效率與執行力出現系統性失靈，進而外溢成為國際經貿制裁的導火線。

川普新規則：視協定為「商業契約」而非條約

川普此次祭出關稅大棒，確立了美國對盟邦的一項強硬標準。在川普的外交語法中，貿易協定被視為「具有時效性的商業契約」，而非傳統外交中容許漫長程序的「國際條約」。相較於拜登時期較願意體諒盟友內部的民主程序耗時，川普2.0更傾向直接對結果進行問責。

在華府眼中，南韓政府既已簽署3500億美元的投資承諾，國會卻遲遲無法通過配套法案，這即是「違約」。川普並不在意這是執政黨的拖延還是在野黨的杯葛，他懲罰的對象是「南韓」這個國家主體。這意味著在「美國優先」的談判邏輯下，盟國必須具備高效的執行力，任何內政理由都無法成為豁免關稅懲罰的擋箭牌。

台灣的既視感：國會僵局的外部風險

南韓的案例將焦點引向台灣當前的政治局勢。台灣新國會呈現「朝小野大」結構，近期無論是總預算案、強化防衛國防特別條例、台美對等關稅15%案，乃至於台美21世紀貿易倡議的相關法制化作業，均面臨激烈的朝野攻防。

南韓經驗顯示，若國會僵局僅止於內政，損失或許尚可控制；但若涉及對美軍購預算或雙邊貿易協定的立法進程，一旦發生延宕，極可能被美方解讀為自我防衛決心不足或貿易障礙。屆時，如同川普對南韓祭出的關稅懲罰，或在軍售項目上的調整，將是台灣必須共同承擔的外部代價。

