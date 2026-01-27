繼加碼投資台灣之後 美光將向新加坡砸7553億元擴大NAND產能

美光科技（Micron）27日宣布，未來10年將向新加坡追加投資240億美元，以擴大當地快閃記憶體NAND產能。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國記憶體大廠美光科技（Micron）除了斥資18億美元（新台幣566.5億元），收購力積電銅鑼P5晶圓廠，擴大在台灣的DRAM產能布局，27日又宣布，未來10年將向新加坡追加投資240億美元（新台幣7552.8億元），以擴大當地NAND快閃記憶體產能，因應人工智慧（AI）需求大爆發引發的記憶體晶片短缺問題。

美光發布聲明指出，這筆資金將用於在新加坡興建1座新的NAND廠，NAND快閃記憶體是1種廣泛應用於個人電腦、伺服器和智慧手機的儲存晶片，該廠預計在2028年下半年開始量產，預計將創造約1600個工作機會。

全球記憶體市場由美光和2家南韓競爭對手SK海力士和三星電子主導。這3家公司優先生產建構AI基礎設施所需的高階晶片，並將資源從記憶體晶片轉移到其他領域。自去年以來，個人電腦公司和智慧手機製造商就已發出警告，表示記憶體晶片短缺將對其業務造成損害。

市場研究公司Counterpoint Research的研究總監黃明生表示：「最近NAND快閃記憶體在AI領域的重要性日益凸顯，其價格也大幅上漲。供應商正在減少針對消費者的傳統產品，例如用於PC的客戶端固態硬碟（SSD）和用於行動裝置的快閃記憶體，同時增加用於資料中心伺服器的企業級固態硬碟（SSD）的供應比重。」

美光全球營運執行副總裁巴蒂亞（Manish Bhatia）表示：「這項投資凸顯了美光對新加坡的長期承諾，新加坡是我們全球製造網路的重要樞紐，有助於增強供應鏈韌性，並培育充滿活力的創新生態系統。」

為了緩解前所未見的供應緊張局面，美光剛剛在紐約州破土動工興建1座價值1000億美元（新台幣3.15兆元）的工廠，並於近期宣布計劃斥資18億美元，收購力積電銅鑼P5晶圓廠。

2025年初，美光宣布將在未來幾年投資70億美元（新台幣2202.9億元），擴大其在新加坡的生產規模，以滿足AI訓練所需的高階儲存晶片的需求。這家美國晶片製造商長期以來一直依賴台灣、新加坡和日本作為其主要生產基地。

