50片電路板遭竊損失1.2億 京元電發布4點聲明

半導體測試大廠京元電竹南廠無塵室驚爆失竊。（資料照）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕上市公司京元電子（2449）竹南廠無塵室驚爆失竊，47歲張姓男工程師涉將50餘片用來測試IC的電路板、光纖線等設備，偷出廠區變賣，導致京元電損失1.2億元，廠區主管去年6月至派出所報案，現由苗栗地檢署以竊盜等罪嫌偵辦中。對此，京元電子發布4點聲明，並強調對於任何侵害公司資產之不法行為，絕不寬貸，並將持續捍衛公司及股東之合法權益。

京元電子聲明指出，一、主動發覺並報案。此案係由公司主動發覺測試電路板之登錄系統數據異常，隨即啟動內部專案調查，並透過調閱監控影像與盤點作業，迅速查獲嫌疑人員。公司本於「誠信經營」與「零容忍」之原則，第一時間主動向司法機關通報並報案，全程積極配合檢警之偵辦工作。

二、損失追回進度與和解補償。經公司與司法機關協力追查，目前相關被竊之損失物品已成功取回逾八成。針對尚未返還之資產，公司已啟動法律救濟程序，目前已與部分被告達成和解並接受相關金錢賠償。

三、財務與營運不受影響。此案屬單一員工之違法行為，此次事件僅涉及實體硬體配件，經查證並無任何客戶測試數據、技術機密或個資外洩情事，對公司整體營運及客戶服務並無影響，亦不影響財務之運作。

四、強化內控制度，杜絕再次發生。針對此事件暴露之漏洞，公司已完成全面性之內控流程檢討，強化盤點機制，並升級廠區無塵室之安全防護設施與人員進出安檢流程，以確保公司及客戶資產安全，保障股東權益。

苗栗警方去年6月受理京元電子報案，查出張男在京元電工作20多年，擔任工程師負責測試，案發後遭開除離職，他疑因沉迷線上賭博欠債，鋌而走險前年4月到去年6月期間暗槓送修回來的測試IC的電路板，夾帶出廠區，找人頭佯稱副廠電路板，轉賣給下游廠商組裝機台。

