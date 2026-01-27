稅收增速不如GDP！去年租稅負擔率降至13.3％、近4年新低

財政部表示，2025年我國賦稅負擔率約13.3%，低於主要國家。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布2025年我國賦稅負擔率（稅收占GDP比率）13.3%、為近4年新低，年減1.3個百分點，遠不及南韓17.7%、美國19.6%、日本20.5%及其他歐洲國家20%~4%；換算平均每人稅負為16萬684元（不含整理期間入帳稅款）、續創歷年新高，較2024年增1336元。

財政部表示，觀察稅收占GDP比率，我國因採簡政輕稅，因此不含社會安全捐的賦稅負擔率一向偏低，2025年因GDP

增速高於稅收，不含社會安全捐的賦稅負擔率降至13.3%，而2024年包含社會安全捐在內的賦稅負擔率為20.3%，相較各國為低。近10年（2014-2024年）含社會安全捐的賦稅負擔率，20個主要國家中有13國提高，我國增加2.1個百分點，升幅居中。

財政部說明，高基期及正負因素相當下，2025年全國稅收微減0.3%（104億元），較預算數短少505億元（不含整理期間入帳稅款），為近5年首見。2025年各級政府賦稅依存度（稅收占歲出淨額）預估為84.1%，較2024年下滑3.1個百分點，主因普發現金及租金補貼等多項重大政策推行，歲出規模擴大所致。

另，2024年我國社會安全捐為1兆4525億元，年增4.5%（621億元），其中健保、勞保隨基本工資調漲，分別增加169億元、112億元；國民年金因2023年疫後補助保險費減輕被保障者負擔，基期較低，致增139億元；勞退新制因平均投保（提繳）金額與人數續升，增119億元。健保、勞保及勞退新制，合計占8成4。若與2014年相比，社會安全捐規模增4666億元或4成7，以勞保增1696億元、健保增1526億元較多，主因基本工資及勞健保費率調升。

按負擔者區分，我國社會安全捐向以雇主負擔占約3分之2為主，隨勞退新制（僅含雇主負擔）提繳金額及人數成長，占比漸增，近幾年均在6成8以上，2024年為68.2%，低於2023年的68.5%。

