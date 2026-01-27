自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

力成去年第4季獲利創近2年新高 EPS為2.52元

2026/01/27 15:49

力成去年第4季獲利創近2年新高，EPS為2.52元。（記者洪友芳攝）力成去年第4季獲利創近2年新高，EPS為2.52元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測大廠力成（6239）今召開線上法說會並公布第4季財報，單季3率3升，每股稅後盈餘2.52元，創近2年以來單季新高紀錄，營收與獲利符合預期，但全年稅後每股盈餘7.48元，創近9年以來新低。展望第1季，力成預估受惠記憶體與AI需求強勁，整體產能趨緊，營收可望續揚，預期表現正面。

力成去年第4季營收214.07億元，季增7.2%、年增25.2%；毛利率18.6%，季增2.5個百分點、年增0.3個百分點；營業利益26.96億元，營益率12.6%，季增2.3個百分點、年增0.9個百分點；淨利23.32億元，季增14.6%、年增21.0%；稅後淨利18.64億元，季增21.2%、年增22.3%；稅後每股盈餘2.52元，創2年以來單季新高紀錄。

力成去年營收749.29億元、年增2.2%；毛利率17%，年減2.1個百分點；營業利益81.32億元，營益率10.9%，年減1.9個百分點；稅後淨利55.36億元，年減18.5%；稅後每股盈餘7.48元，創近9年以來新低， 力成指出，受到金價、電價等成本提高與匯率衝擊，力成產品漲價可望今年第1季發酵。

　

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財