力成去年第4季獲利創近2年新高 EPS為2.52元

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測大廠力成（6239）今召開線上法說會並公布第4季財報，單季3率3升，每股稅後盈餘2.52元，創近2年以來單季新高紀錄，營收與獲利符合預期，但全年稅後每股盈餘7.48元，創近9年以來新低。展望第1季，力成預估受惠記憶體與AI需求強勁，整體產能趨緊，營收可望續揚，預期表現正面。

力成去年第4季營收214.07億元，季增7.2%、年增25.2%；毛利率18.6%，季增2.5個百分點、年增0.3個百分點；營業利益26.96億元，營益率12.6%，季增2.3個百分點、年增0.9個百分點；淨利23.32億元，季增14.6%、年增21.0%；稅後淨利18.64億元，季增21.2%、年增22.3%；稅後每股盈餘2.52元，創2年以來單季新高紀錄。

力成去年營收749.29億元、年增2.2%；毛利率17%，年減2.1個百分點；營業利益81.32億元，營益率10.9%，年減1.9個百分點；稅後淨利55.36億元，年減18.5%；稅後每股盈餘7.48元，創近9年以來新低， 力成指出，受到金價、電價等成本提高與匯率衝擊，力成產品漲價可望今年第1季發酵。

