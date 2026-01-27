友達德州專利戰告捷！陪審團判未侵權、還宣告對手專利無效（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠友達光電（2409）今（27）日宣布，歷經兩年多的專利訴訟及為期兩週的庭審後，美國德州東區聯邦地方法院馬歇爾分院的陪審團判定友達未侵犯總部位於德州之公司Phenix Longhorn, LLC所主張的任何專利，並宣告其中一篇專利無效。

這起判決意義非凡，友達指出，此案為22年以來，首家台灣企業以被告身分，在「專利原告勝率極高」聞名的德州東區聯邦法院，對美國公司取得全面勝訴，具有重要指標性意義。

友達董事長暨集團執行長彭双浪表示，感謝參與本案的友達團隊，以及我方首席律師Perkins Coie律師事務所的Craig Tyler和在地律師Travis Underwood，為取得這一歷史性成果所付出的努力。

彭双浪說，友達尊重有效的第三方智慧財產權，但堅決反對毫無根據的指控。此次選擇訴諸審判，是基於深信Phenix的指控不合理。陪審團的裁決印證了我方的法律主張，令我們深感欣慰。此次訴訟勝利結果，體現了友達不畏艱難、奮戰到底的態度。

對於任何不合理的指控，無論過程多艱巨，友達始終勇於面對挑戰。希望能讓其他視友達為目標的公司明白，友達已充分準備並有能力捍衛自身權益。友達對法院與陪審團的辛勞表示感激。

據了解，Phenix Longhorn, LLC 為總部位於德州的專利主張公司（Patent Assertion Entity, PAE），主要透過購買或持有專利後，對科技與製造業者提起侵權訴訟以取得授權金或和解金。德州東區聯邦法院因過往對專利權人較為有利、陪審團審理速度快，長年被視為「專利訴訟熱區」，亦被部分產業界視為「專利蟑螂」偏好提告的地點。

