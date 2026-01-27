為星宇航空打造藝術機 空山基：與張國煒都有反骨基因

圖左為星宇航空董事長張國煒，右為空山基。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空今（27）日在東京表參道正式發表品牌企劃「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」，與殿堂級日本藝術家空山基（Hajime SORAYAMA）攜手合作，將兩架A350-1000轉化為飛行的藝術品。星宇航空董事長張國煒表示，在這次合作中，空山基更以個人名義冠名，將代表航空的AIR融入日文姓氏 SORAYAMA，創造出AIRSORAYAMA這個全新的聯名藝術標誌，足見其對此次合作的重視性。

張國煒說，在與空山基溝通時，他認為真正的聯名「就像在戰場上一起作戰」，並不是每一次都能被稱為真正意義上的「聯名」，而是當品牌和藝術家成為持續緊密合作的命運共同體的時候，才是真正的聯名。

空山基說，這兩架飛機是我和張國煒共同完成的作品，就像是伯樂相遇，很難得能碰到這麼懂我的知音。我們兩人的骨子裡，都有一種『反骨基因』：不甘於現狀，更想做出市場區隔的革新精神。星宇航空在技術與資源上全力支持，期間來回討論克服了諸多限制，加上我在美感上的堅持，合作起來是如虎添翼。能親手操刀這架巨大的Airbus A350-1000，有一種心想事成的感動，我們一起創造出一件與眾不同、真正『會飛的藝術品』，希望能讓世界感受到直擊心靈的驚艷。

