台積電等晶片業資本支出外溢都流向它 這公司獨霸全球利基技術

分析師估計，全球晶片製造商四分之一的資本支出用於曝光技術，其中大部分流向了ASML。圖為ASML公司總部展示一個極紫外線（EUV）光罩玻璃母版。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著人工智慧蓬勃發展，荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）在供應鏈中開闢了一個關鍵的利基市場：製造晶片所需的雷射曝光機器設備。

路透27日報導，全球主要晶片製造商四分之一的資本支出用於曝光技術，其中大部分流向了ASML，包括台積電、三星、SK海力士和美光都在2026年將資本支出增加，ASML就成為了最大受益者。

ASML的客戶包括台灣台積電和英特爾，該公司製造用於在矽晶片上印刷微小電路的大型精密機器，在人工智慧所需的高階微處理器市場佔據主導地位。根據分析師估計，ASML憑藉其高通量曝光機，佔據曝光系統市場約90%的佔額。該公司是全球唯一一家極紫外光 （EUV） 曝光技術製造商。

半導體諮詢公司Yole Group的John West 表示，ASML是市場上唯一的選擇。憑藉著對EUV技術的壟斷，該公司在全球人工智慧軍備競賽中搭上了晶片設計巨頭輝達的順風車，這場競賽已經創造了數兆美元的價值。

2025年，對人工智慧雲端服務的需求激增，由此導致的記憶體晶片短缺開始推高智慧型手機、電腦和遊戲機的價格。製造商們正在加大投資力度以提高產能，以應對市場需求。

ASML的最大客戶台積電計畫在2026年將資本支出增加37%，達到560億美元。分析師估計，三星計畫將預算增加24%，達到400億美元；根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，SK海力士的預算將增加25%，達到220億美元；美國公司美光計畫將預算增加45%，達到200億美元。

分析師估計，晶片製造商四分之一的資本支出用於曝光技術，其中大部分流向了ASML，而隨著蘋果、谷歌和高通等公司的需求推動人工智慧晶片的發展，這一比例可能會更高。

儘管ASML在低階DUV（深紫外線）市場面臨來自日本尼康和佳能中國上海微電子的競爭，但專家表示，儘管中國和美國努力追趕，ASML在先進晶片領域的統治地位仍將持續多年。

分析師表示，投資人現在關注的是，ASML週三公佈財報時，是否會上調對2026年銷售額持平、或溫和成長的預期。隨著股價一路飆升，分析師們紛紛上調對該公司的預期，新的預測值遠高於公司先前的指引。

