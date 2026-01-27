身家數億也不退休！日媒揭 : 富人持續成功的關鍵 和你想的不一樣

日媒揭，即使擁有數億日圓的資產，富人也不選擇提前退休的原因。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多擁有數億日圓資產的富人，並不選擇提前退休，成功人士之間往往共享著一套相似的行為模式。日媒指出，長期接觸富裕階層的人會發現，看似過著從容自在的生活，但其實富人並未真正離開商業世界。相反地，真正提早退休的人在富裕族群中並不多見。他們時刻關注世界的變化，腦中始終保留著「隨時可以再做一件事」的心態。

據報導，這種超越金錢的動力，正是富裕階層得以長期成功的核心。「停下來」，反而讓人不安。

外界常以為，富人「太愛工作」；但實際上，許多富裕人士在資產規模早已一輩子花不完的情況下，依然選擇繼續承擔風險，甚至保有一定程度的借貸，只為推動新的嘗試。專家指出，富人們內心深處往往抱持著一種狀態，「現在還不到安心的時候」，這並非單純的貪婪，而是一種將工作與人生完全融合的生活方式。

對這些人來說，眼前的事業怎麼做得更好、如何擴大影響力，幾乎是全天候的思考主題，而且這樣的狀態可以持續一輩子。支撐他們的，並不只是「可能賺錢」，而是強烈的好奇心、想親手驗證的衝動，以及「希望被社會真正使用、真正需要」的使命感。

許多富人談到自己的行動原點時，都不約而同提到好奇心與挑戰欲。他們不會死守既有的成功，而是輕快地思考下一步該做什麼。對他們而言，行動的能量來自「想做」、「想試」、「想對社會有幫助」，而不是單純的報酬計算。也因此，他們往往顯得精力充沛、談吐生動，與其說是在工作，不如說是在玩一場長期而嚴肅的遊戲。

在與富裕階層的互動中，最明顯的共通點之一，是他們對世界的興趣從未枯竭。新事物、新資訊、新趨勢，總能迅速轉化為下一個商業靈感。一旦產生想法，就很難什麼都不做。這種「想到就想動手」的慣性，使得「提早退休」在他們的選項中顯得格外陌生。甚至，將原本親手打造成功的事業交給他人，自己再轉身投入全新挑戰，在富裕族群中也並不罕見。

從更高的層次來看，許多富裕人士思考的已不只是個人財富，而是「如何讓社會變得更好」。他們很少抱持「賺夠了就下場」的想法，反而更在意如何回饋社會、支持下一代的創業者與年輕人才。因此，他們不只自己創業，也積極投資新創、培養新力量。支撐這些行動的，並非利己，而是一種長期形成的價值觀。

說到底，沒有「我想早點退休」這種念頭，本身就是富裕階層能持續站在富裕位置上的原因之一。他們以更大的視角同時看待自己與社會，靠著好奇心、挑戰精神與使命感持續前行。把人生當成「通關就結束」的遊戲，很難走到真正長久的成功。

多數富裕階層並非坐等財富降臨，許多人都曾經歷過一段極度拚搏的時期。那不是靠他人代勞，而是親自做決策、承擔壓力、付出大量時間與精力的階段。長時間工作、犧牲私人生活，對他們而言並非特例，而是共同的記憶。這些過程，不只累積了資金與人脈，也鍛鍊了決斷力、抗壓性與專注力等「看不見的資產」。

專家指出，重大失敗與挫折，幾乎是通往富裕階層的必經之路。不同的是，富人不把失敗視為終點，而是視為挑戰流程的一部分，只要還站在打擊區，就還有下一次揮棒的機會。正因如此，他們更擅長準備備案、調整策略，也更能在不確定中保持行動力。

對這些人而言，學習、資訊與經驗本身就是投資，未必每一次投入都立刻帶來回報，但終將在某個關鍵時刻發揮作用。

