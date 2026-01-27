聯發科最大優勢恐變成致命弱點 外媒點破2劣勢加劇中

受記憶體危機影響，聯發科預計將成為所有晶片組製造商中受影響最大的公司，因為其超過50%的收入來自SoC出貨量。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在智慧型手機晶片組出貨量統計中，聯發科遙遙領先，連續多個季度超越高通、蘋果和三星，位居榜首。然而，令人擔憂的是，聯發科最大的優勢可能很快就會變成致命弱點。

外媒27日報導，受記憶體危機影響，聯發科預計將成為所有晶片組製造商中受影響最大的公司，因為其超過50%的收入來自SoC出貨量；而聯發科目前僅有一款旗艦晶片正在研發，面對高通今年將推出兩款晶片組，加劇了聯發科的劣勢。

wccftech報導，一份新的報告指出，DRAM晶片短缺 可能會對聯發科的SoC出貨量產生不利影響。考慮到天璣9600 預計將於今年晚些時候發布，並且由於採用台積電的2奈密製程，它有可能成為該公司有史以來最昂貴的晶片，因此這一情況尤其令人擔憂。

聯發科憑藉首款2奈米晶片組天璣9600晶片的設計完成成功搶佔先機，但面對DRAM和NAND快閃記憶體價格分別上漲70%和100%的危機，聯發科或許需要製定一項策略來緩解困境。

韓國《朝鮮日報》報導，聯發科將受到最大影響，因為2025年第三季智慧型手機晶片組佔聯發科季度營收的53%。由於中國企業紛紛下調了今年的出貨量預期，聯發科的前景並不樂觀，因為這些企業正是其最大的SoC客戶。

此外，聯發科目前僅有一款旗艦晶片正在研發，而高通據傳今年將推出兩款：驍龍8 Elite Gen 6 Pro和驍龍8 Elite Gen 6，為合作夥伴提供更多選擇，這也加劇聯發科的劣勢。

