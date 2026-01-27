地震比台股更吸睛！政府開放資料下載量破2200萬、「防災資訊」奪冠

根據政府資料開放平臺近期統計數字，顯示下載次數最高的前三名中，前兩名皆與地震資訊有關，第三名與股市相關。（AI示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕政府積極推動「AI新十大建設」，其中也將「數位政府」與「資料治理」列為關鍵主軸之一。數發部資料創新司司長莊明芬表示，台灣推動「政府資料開放平臺」已超過十年，至今累計約1億7583萬人次的瀏覽，下載量也達到2227萬次，幾乎等同台灣人口數，代表開放資料在企業創新與應用上提供了重要養分。

從近期資料下載數據來看，民眾的關注焦點也清楚反映在實際需求上。儘管台股表現亮眼、屢創新高，但多數民眾最關心的，仍是與日常生活安全密切相關的資訊。

莊明芬指出，近期下載次數最高的前三名中，前兩名皆為地震相關資訊，分別是第一名「顯著有感地震」，下載次數約119萬7,440次，以及第二名「小區域有感地震」，約62萬次。這也反映出台灣位處地震帶、地震活動頻繁，防災與即時安全相關資訊，已成為民眾最高度關注的重點。

隨著近日台股站上3萬2千點、創下歷史新高，與投資市場相關的資料關注度亦明顯升溫。第三名為「個股日收盤價及月平均價」，下載次數超過34萬次，與近期台股創新高所帶動的投資熱潮相互呼應。

數發部強調，未來將持續鼓勵各政府機關釋出更多資料，讓社會各界能在合法、安全的前提下加以應用。整體而言，「AI 新十大建設」中的資料治理，不僅直接影響民眾生活，也將成為支撐AI模型研發、吸引國內外開發者掌握台灣語境的關鍵基礎。

