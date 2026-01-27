自由電子報
財經 > 證券產業

好市多美食區非會員禁止進入 總部一句話台灣就跟進

2026/01/27 13:28

美式量販龍頭好市多（Costco）今年起進行4項會員制度調整，包括美食區全面實施會員卡掃描、獨立式加油站、結帳「預先掃描」、處方藥價透明化，藉此縮短排隊時間，提升消費便利性。（資料照）美式量販龍頭好市多（Costco）今年起進行4項會員制度調整，包括美食區全面實施會員卡掃描、獨立式加油站、結帳「預先掃描」、處方藥價透明化，藉此縮短排隊時間，提升消費便利性。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕美式量販龍頭好市多（Costco）今年起進行4項會員制度調整，包括美食區全面實施會員卡掃描、獨立式加油站、結帳「預先掃描」、處方藥價透明化，藉此縮短排隊時間，提升消費便利性。

台灣好市多表示，今年美國好市多推出的新制，依總部指示，台灣就會跟進，依照過往慣例，如各項服務有任何調整或變動，都會主動通知會員。

美國好市多今年將全面緊縮美食區使用規範，未來不論付款方式為何，美食區消費皆須以數位方式掃描會員卡，非會員將無法再進入美食區消費，以確保優惠回饋給付費會員本人。

除既有賣場附設加油站外，好市多也計畫在美國加州洛杉磯郊區設立首座未附設賣場的獨立式加油站，僅對會員開放。

在結帳流程方面，好市多將擴大導入「預掃描」技術，員工可在顧客排隊時提前掃描購物車內商品，搭配入場即掃會員卡的制度，結帳時間最多可縮短約20%，紓解尖峰時段的人潮壓力。

藥局制度將主打價格透明化，好市多已與藥品福利管理公司Navitus合作，導入「成本加成制」藥價模式，讓會員能清楚了解處方藥的實際成本與加價結構。

