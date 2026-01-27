沒有輝達！外媒點名「3檔AI股」值得買進長抱 台積電在內

外媒推薦3檔值得買入並長期持有的AI股票。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕幾乎所有投資人都希望自己在2022年底就買進輝達（NVIDIA），輝達憑藉在AI加速晶片領域的絕對主導地位，股價大幅跑贏全球股市。然而，外媒點名「最值得買進並長期持有的3檔AI股票」，當中卻沒有輝達，而是台積電（TSMC）、Alphabet（GOOGLE母公司）以及Shopify。

投資媒體《The Motley Fool》的分析師Andrew Button指出，輝達原本以電競顯示卡（GPU）聞名，而GPU本身就具備極高的平行運算能力，因此在AI浪潮興起時，輝達順勢轉向AI晶片市場，並迅速大賺其財。自2023年初啟動這波行情以來，輝達股價累計暴漲約1123%，表現約為大盤的10倍，可說是驚人。

但再美好的行情，終究不會永遠持續。如今，越來越多競爭對手正在追趕輝達的AI技術。中國本土晶片的進展已快到，美國政府甚至限制企業使用輝達產品；在美國，像超微（AMD）等公司也逐漸迎頭趕上。以下是報導點名最值得買進並長期持有的3檔AI股票。

台積電（TSMC）

由於先進製程需要高度專業與巨額資本，像輝達這樣的設計公司，必須仰賴台積電代工。隨著輝達AI晶片大賣，台積電自然雨露均霑。但關鍵在於，台積電的「選擇權」比輝達更大，因為它不只替輝達生產晶片，也為所有競爭對手代工。換句話說，不管誰在AI晶片大戰中勝出，台積電幾乎都能分一杯羹。

正因如此，分析師認為，輝達在AI領域爆發時，選擇買進的是台積電。以價值投資角度來看，輝達當時的高估值讓人卻步，而台積電則是一個相對便宜的替代選擇。最終，分析師在賣出時成功翻倍，雖然現在回頭看，賣得太早了。

Alphabet

Alphabet更廣為人知的名稱是谷歌，是一家涉足人工智慧行業各個領域的公司。它生產晶片（張量處理單元），建構人工智慧模型（Gemini系列），營運人工智慧雲端業務。此外，它也在旗下公司（包括YouTube和Google搜尋）以數十種不易察覺的方式運用人工智慧技術。谷歌長期以來一直是科技界的領導者。在人工智慧時代，它似乎有望繼續保持領先地位。

Shopify

Shopify是加拿大的AI成功案例。它是一家電商平台，透過AI協助商家撰寫商品文案、設計行銷圖片，甚至打造完整品牌形象。在AI出現之前，Shopify就已是高端品牌電商的首選平台之一；而在AI工具加持後，商家能有效降低行銷成本、提升效率。這讓Shopify在AI浪潮中，從「好公司」升級為「更有競爭力的公司」。

