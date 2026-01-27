不當律師了！她靠「副業」翻身 30歲時品牌年營收飆破4億元

創業家Isabella Espinosa儘管後來取得律師資格，但最終選擇全心投入Baobab。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕哥倫比亞一名30歲女子放棄律師的「穩定人生」，押上全部青春與生活費，把一個沒人看好的課餘點子丟進殘酷市場，將副業推上全球舞台。沒資金、踩雷無數、疫情差點滅頂，她卻硬是撐過來，4年內把品牌推上營收飆破4億新台幣。

外媒報導，現年30歲、來自哥倫比亞的創業家Isabella Espinosa，她在就讀法學院期間創立服裝品牌Baobab。起初，這只是一個課餘副業的嘗試，資金極度有限，幾乎完全仰賴母親給的生活費支撐。然而，這個看似不成熟的點子，最終讓她在短短數年間，將品牌從2020年的20萬美元（約新台幣627萬元）營收，推升至4年後的1300萬美元（約新台幣4.08億元），成功打入全球市場。

Isabella Espinosa在大學念法律時創立Baobab。剛開始，它只是存在於筆記本裡的一個副業點子，但很快就變成一種無法忽視的執念。她後來取得律師資格，但最終選擇全心投入Baobab。

服裝品牌Baobab誕生於2016年的哥倫比亞波哥大，品牌核心並非單純販售服裝，而是試圖回應時尚產業長期存在的「過度浪費」問題。Isabella Espinosa將永續理念納入商業模式，設立布料邊角料實驗室，免費分享剩餘紡織品供再利用，並於2022年推出創新競賽計畫，鼓勵年輕創作者將廢料轉化為新產品，至今已讓超過3.5噸紡織廢棄物重獲新生。

創業初期並不順利。Isabella Espinosa曾遭遇錯誤合作、貨物遺失、布料損毀等問題，甚至連正式包裝的資金都不足，只能臨時以椰子殼包裝產品，卻意外成為品牌識別的一部分。不過，隨著訂單放大，沉重的包裝反而成為物流負擔，迫使團隊做出取捨。

真正的考驗出現在新冠疫情期間。全球零售停擺，Baobab一度面臨破產危機。但她選擇逆勢調整策略，趁市場停滯之際強化產品、重整營運，並提前布局國際市場，成功進入美國高端零售通路。當市場復甦時，Baobab已準備好快速擴張，並以「沙灘到夜生活」的度假服定位，吸引大量批發訂單。

目前，Baobab業務遍及52個國家，進駐超過450家精品店，合作夥伴包括Bloomingdale’s、Saks與Revolve等大型通路，也吸引多名名人與網紅支持。Isabella Espinosa表示，品牌成長固然重要，但更關鍵的是在規模擴張的同時，守住品牌精神與永續使命。

從法學院筆記本上的構想，到全球市場驗證的品牌，Isabella Espinosa的故事也反映出新世代創業者的共同特質，在高度不確定的環境中，將危機轉化為策略，並用清晰的差異化，在競爭激烈的產業中闖出一條屬於自己的路。

