鴻運當頭！桃園板模工撞到頭見紅 竟幸運刮中100萬

台彩表示，桃園一位中年模板工，上工時不慎撞到頭流血見紅後，竟刮中100萬元。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣彩券公司表示，桃園一位中年模板工，上工時不慎撞到頭流血見紅，他心想「見紅」或許是財運來臨的好徵兆，下班後到彩券行購買幾張「2000萬超級紅包」刮刮樂，沒想到最後一張竟刮出100萬元，讓中獎人驚呼：「原來今天這一撞不是意外，而是財神爺來敲門的『鴻運當頭』訊號！」

台彩表示，據桃園市桃園區力行路「旺財彩券行」代理人吳先生描述，中獎人下班後立刻到彩券行買了幾張「2000萬超級紅包」刮刮樂，起初他只刮中了幾張小獎，沒想到刮到最後一張時，竟幸運刮出100萬元。中獎人開心表示，將運用這筆獎金帶老婆去歐洲二度蜜月。

請繼續往下閱讀...

另，台中市東區大智路「高聖彩券行」也刮出100萬元，中獎人是位年約30多歲的工地師傅。據彩券行代理人賴先生轉述，當天正值中午用餐時間，2位在工地工作的師傅一同進店，並指定要購買「2000 萬超級紅包」，其中1位刮開第1張未如預期，隨即決定再給自己一次機會，購買第2張，因趕著回去上班，他只先刮開條碼後就請店員協助確認，此時畫面竟顯示「未授權」，於是他回到座位旁將整張刮開，赫然發現刮中100萬元，他當場大喊：「中100 萬！我出運了！」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法