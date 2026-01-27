好市多2026首批新優惠手冊曝光！11種最新好物大降價 這款現省30％

好市多2026首批新優惠手冊曝光！11種最新好物大降價。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕1月進入倒數，好市多（Costco）今年首批會員新優惠手冊終於面世，優惠涵蓋食品飲料、廚具和清潔用品等各類商品，達人盤點後，點名紙巾、咖啡膠囊等11種商品，優惠最吸金，如Bachan's日式燒烤醬現直接下殺7折，值得列入購買清單。

《Eat This, Not That!》報導，保健食品專家，同時也是資深購物達人格羅斯表示，好市多顧客們翹首以盼的新優惠手冊終於來了，此次優惠時間從1月26日到2月22日，而以下11種最新好物，是值得買的商品。

1、Bounty 高級紙巾

現在正是囤積Bounty高級廚房紙巾的好時機，因為價格非常優惠，12卷裝現額外優惠5.60美元（約新台幣177元）。

2、Oikos 30克蛋白奶昔

這款奶昔不僅美味，而且每份含有 30 克蛋白質、5 克膳食纖維和 1 克糖。本月購買可折價7美元（約新台幣221元），僅需24.49美元，折價幅度達22.22%。

3、品牌K-Cup

如果您需要補充K-Cup咖啡膠囊，現在正是時候。包括Newman's Own、Tully's、Caribou Coffee和Donut Shop在內的許多品牌都在推廣。80粒裝的K-Cup咖啡膠囊可節省8美元（約新台幣253元），星巴克咖啡膠囊也優惠10美元（約新台幣316元）。

4、安妮的有機自家種植通心粉和起司

好市多12盒裝什錦裝一直都很划算，尤其現在還能再減5美元（約新台幣158元），折價28.1%，只要12.79美元（約新台幣404元）。顧客分享稱：廚房必備、是卡夫通心粉奶酪的絕佳替代品。

5、巴坎日式燒烤醬

Bachan's日式燒烤醬在Costco顧客中擁有眾多擁躉，其美味程度甚至讓Reddit上出現了專門討論它的版塊。網友寫道，「我幾乎每天都把它當沙拉醬或蔬菜沾醬用」，另有網友分享了1個小技巧：「把它和美奶滋混合，就能做成更濃稠的奶油沾醬。」買可享3美元（約新台幣95元）優惠30%，每瓶僅售6.99美元（約新台幣221元）。

6、就是這樣 水果棒

That's It. 水果棒是一種美味的甜點，也是你能找到的最健康的水果類零食，他們不添加糖、防腐劑或填充劑，本月正在促銷。

7、Downey Unstoppables 清新洗衣香珠

這些香氛洗衣珠為你的洗衣體驗增添了小小的奢華感，本月購買可享4美元（約新台幣126元）優惠。

8、科克蘭超潔淨無香型高效能洗衣液

Kirkland Signature Ultra Clean Free & Clear HE 高效能洗衣液，146 次用量，194 液體盎司，現價優惠 3.60美元（約新台幣114元）。 「效果很棒，氣味好聞，價格實惠。非常適合像我這樣的敏感肌膚，」1位顧客稱，我喜歡它洗出來的衣服有多乾淨。不用擔心皮膚刺激或殘留氣味，只有純粹的清潔。整體來說，這是1款非常棒的洗衣液，而且價格實惠。

9、蘇佳有機薑之愛

Suja 有機薑汁飲品，富含抗氧化維生素 C 和 10 億 CFU 的益生菌，現買可節省4美元。 這款清爽的薑汁飲品帶有檸檬的清香和一絲辛辣……我簡直愛不釋手！

10、努沙酸奶什錦裝

想改善腸道健康嗎？Noosa 酸奶組合裝包含四罐 12 盎司的酸奶，分別是該品牌最受歡迎的藍莓味、草莓大黃味和檸檬味。這款富含益生菌的組合裝目前優惠 3.30美元（約新台幣104元）。

11、Ninja 專業攪拌機 附 Auto IQ 功能

如果您正在考慮升級您的攪拌機，千萬別錯過這款Ninja 專業攪拌機（帶 Auto IQ 功能）的超值優惠。這款備受好評的小家電現在直降 20 美元（約新台幣632元），折幅達25%，原本就極具競爭力的價格現在僅售59.99美元。

