股價拖累薪酬！星巴克CEO 2025年收入大減68％

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，星巴克（Starbucks）執行長尼科爾（Brian Niccol）去年薪酬大幅下滑，總額較前1年縮水約68%，降至3100萬美元（約新台幣9.75億元）。

綜合媒體報導，根據星巴克週一（26日）提交的文件，尼科爾在2025財年的總薪酬為3100萬美元，當中包括500萬美元（約新台幣1.57億元）的獎金和近2000萬美元（約新台幣6.29億元的股票獎勵。相比之下，2024年尼科爾的薪酬高達9600萬美元（約新台幣30.21億元），其中股票獎勵就超過9000萬美元（約新台幣28.32億元）。

報導指出，尼科爾薪酬大減原因，與星巴克近年股價下跌有關。2025年星巴克股價下跌 7.7%，尼科爾的薪酬因此受到限制，未能拿到全部績效獎勵。

星巴克預計將於本週三（28日）公布第1季度財報，並於週四（29 日）舉行投資者簡報。分析師預期，這將是尼科爾擔任星巴克執行長之後，首次對外提供財務目標。

星巴克26日股價收在96.33美元，跌幅1.32%。

