價格走勢圖都快畫不下 ! DDR4價格狂噴1845％ 專家「坦白說」

〔財經頻道／綜合報導〕DDR5記憶體推出超過4年，按產業發展規律，上一代DDR4本應逐步讓位，但過去一年市場走勢反常，其價格漲幅遠超預期，甚至大幅高於DDR5，為記憶體發展史上首見。

數據顯示，自去年9月起，DDR5現貨價格上漲超過3倍，但DDR4漲幅更驚人，截至2026年1月26日，已較一年前飆升約1845%。專家指出，記憶體價格暴衝，連價格走勢圖都「吃不消」，快畫不下了。

外媒指出，過去長時間維持穩定的記憶體市場，在短短幾個月內徹底變調，DDR4價格漲幅驚人，甚至讓人聯想到比特幣暴漲時期的走勢。從不到100美元（約新台幣3147元），一路跳升到數百美元，這還可能只是開始。

以往被視為「配角成本」的DRAM，如今正快速變成組裝電腦時不可忽視的重頭戲。DDR4 64GB套裝價格，已從約150美元（約新台幣4721元）暴漲至400-600美元（約新台幣1.2-1.8萬元）區間，DDR4與DDR5在多種容量規格上同步出現劇烈上漲。

專家指出，記憶體價格其實已持續上行一段時間，這波漲勢並非一夕形成，只是最近的速度快到令人難以忽視。部分原因來自SK海力士、三星與美光等記憶體巨頭，將產能優先配置給超大型資料中心與AI客戶，而非消費級市場，但實際情況比單純的「大廠偏心」要複雜得多。

如果消費者正打算組新電腦，或替舊系統升級，勢必要為DRAM預留遠高於過往的預算，尤其是仍仰賴DDR4平台的使用者，衝擊更為明顯。

報導指出，從PCPartPicker的記憶體價格追蹤圖表可以清楚看出變化速度之快。2025年大部分時間，DDR4價格仍相對平穩，常見的32GB套裝大多落在70-90美元（約新台幣2203-2832元）之間，依品牌與時脈略有差異。

但現在，多數2×16GB的DDR4套裝已突破150美元，部分高價型號甚至逼近或超過200美元（約新台幣6294元），容量越高、漲勢就越驚人。而原本長期徘徊在120-150美元（約新台幣3776-4721元）區間的DDR4 2×32GB套裝，如今平均價格已跳升至350-400美元（約新台幣1.1-1.2萬元），個別高端商品甚至接近600美元（約新台幣1.8萬元）。

DDR5同樣在漲，只是斜率稍微溫和一些。原本約150美元的套裝，如今普遍落在250-300美元區間，但相較DDR4，市場情緒仍顯得「冷靜」不少。

這樣的價格結構變化，勢必重新改寫整體電腦組裝的成本分配。DRAM已不再是可以輕描淡寫帶過的小項目，若趨勢持續，記憶體很可能很快就會與CPU、GPU 並列為單一系統中最昂貴的核心零組件之一。這種情況，放在一年前幾乎難以想像。

值得注意的是，並非所有記憶體相關產品都同步失控。至少目前為止，以NAND為基礎的儲存裝置價格波動相對有限。但在AI持續吸納產能的背景下，這種「暫時的平靜」能維持多久，市場並不敢掉以輕心。

