巨鎧受惠台美關稅利多 深化北美市場布局

行政院長卓榮泰（中）日前也親赴巨鎧參訪，巨鎧現場展示公司在智慧車聯網與高級車燈的創新研發成果，巨鎧精密響應政府對大客貨車轉彎盲區的安全關注，於現有 e-mirror 基礎上成功研發出 MLA（微透鏡陣列）方向投射燈模組 。（巨鎧提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台美對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，台灣高級車燈廠巨鎧精密（2254）表示，受惠於台美對等關稅利多，結合公司已取得的美國 CAPA 認證，2026年北美訂單動能將更趨穩健。

行政院長卓榮泰日前也親赴巨鎧參訪，巨鎧現場展示公司在智慧車聯網與高級車燈的創新研發成果，巨鎧精密響應政府對大客貨車轉彎盲區的安全關注，於現有 e-mirror 基礎上成功研發出 MLA（微透鏡陣列）方向投射燈模組 。

請繼續往下閱讀...

此技術具備模組化設計優勢，能跨領域導入各類載具，目前已率先應用於商卡與皮卡之「後視鏡燈」，並已申請各國設計與發明專利 ，該項成果在美國 AAPEX 展首度亮相即獲高度關注。

巨鎧表示，期盼政府參考歐美經驗加速法規制定，讓此類透過精準動態投影、能有效解決視覺死角的創新產品順利上路，全面守護道路安全 。

巨鎧精密致力於將高級車燈與安全科技結合，未來，巨鎧精密將持續整合政府政策資源，擴大參與全球 SEMA、AAPEX 等指標性車展，藉由 MLA 智慧車燈技術的創新應用，轉型科技精品提高在全球市場的競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法