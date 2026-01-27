南韓關稅飆到25％的兇手 驚傳與「這企業」有關

南韓電商酷澎（Coupang）（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週一（26日）突宣布，對南韓商品徵收的關稅將從15%提高到25%。南韓媒體對此猜測川普突然攻擊南韓的真正原因，是否與電商酷澎（Coupang）監管問題有關聯。

川普在Truth Social網站上發文表示，由於南韓國會尚未落實貿易協定，他宣布將對南韓汽車、木材、藥品及所有其他互惠商品的關稅，從15%提高到25%。

但巧合的是，酷澎日前爆發個資外洩事件遭首爾當局調查，兩大主要美國股東Greenoaks與Altimeter，向美國政府遞交請願書，指控韓方執法「超出常規、具歧視性」，並依據KORUS貿易協定申請國際仲裁，尋求恢復公正的投資環境。

美方訴求包括要求美國貿易代表署（USTR）對韓國展開正式調查、呼籲對南韓實施懲罰性貿易措施，如關稅、限制性貿易制裁等、表明南韓針對酷澎的處置行動已遠超出正常資料保護規範，形同國家機器介入打壓企業經營。

對於外資提出的申訴，南韓總統李在明在記者會上強調：「南韓是主權國家，會依據法律與原則公平處理此事。」

韓媒《Hankyung》就指出，酷澎或許是問題關鍵之一，23日南韓國務總理金民錫（Kim Min-seok）在華盛頓會見美國副總統范斯（JD Vance），范斯一落坐就提到了酷澎，但由於這次會談目前只有金敏錫總理公開了內容，所以具體發言的語氣與程度還無從得知。

金民錫之後在與特派員團的座談會上強調，韓美關係不會「受到個別企業遊說影響」，但無法確定對方是否也這樣認為。對於川普政府來說，不管酷澎是大企業還是小企業，只要能提供攻擊韓國的一個理由，都是歡迎的。

報導認為，這次川普總統 追溯性加徵關稅的舉措預計將產生相當大的影響。

