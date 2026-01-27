中國原料含毒害死嬰 全球奶粉巨頭市值蒸發420億

法國乳業巨頭達能捲入毒奶粉召回風暴，股價聞聲重挫；圖為達能集團位於巴黎總部的招牌。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕源自中國供應鏈的毒奶粉風暴持續擴大，不僅造成嬰兒死亡悲劇，更對全球食品巨頭造成毀滅性的財務打擊。隨著法國企業 Vitagermine於26日宣布擴大召回範圍，市場恐慌情緒蔓延，導致兩大乳業龍頭達能（Danone）與雀巢（Nestlé）的股價應聲重挫。

投資銀行巴克萊（Barclays）發布最新報告示警，這場食安危機對雀巢造成的潛在損失，最高恐達12.9億美元（約新台幣420億元），代價極為慘重。

請繼續往下閱讀...

根據《路透》報導，這場危機的源頭是一種來自中國供應商的「花生四烯酸油」（arachidonic acid oil），該原料被檢出含有會引發嘔吐與致命風險的「仙人掌桿菌」（Bacillus cereus）毒素。

這起單一原料汙染事件，迅速在高度監管的嬰幼兒營養市場引發連鎖反應。達能股價週一盤中一度暴跌6%，收盤創下2025年1月以來新低；雀巢股價也跌至5個月來的低點，本月累計跌幅已逼近9%。巴克萊分析師指出，雀巢受到的財務衝擊可能比達能高出10倍，預估損失將落在10億瑞士法郎（約12.9億美元）之譜，而達能的最壞情況損失約為1億歐元（約新台幣32億元）。

2嬰疑遭毒死 法國調查指向中國供應鏈

這場風暴不僅是金錢損失，更涉及人命關天。法國當局正針對兩起嬰兒死亡案件進行調查，釐清是否與飲用受汙染配方奶有關。法國農業部已確認問題原料源自中國，並透過一家荷蘭貿易商進入歐洲供應鏈。

除了雀巢與達能，法國私有乳業巨頭拉克塔利斯（Lactalis）也捲入其中。達能目前已配合新加坡監管機構攔截受汙染批次，並在愛爾蘭監管機構示警後，緊急召回出口至其他歐洲國家的產品。這顯示在全球化供應鏈下，任何一個環節的品管崩壞，都足以引發跨國界的食安與金融海嘯。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法