焦點股》期元大道瓊白銀：漲贏黃金 今年來報酬率近5成

2026/01/27 11:04

漲贏黃金! 期元大道瓊白銀ETF今年以來報酬率近5成。（擷取自Truney貴金屬交易中心）漲贏黃金! 期元大道瓊白銀ETF今年以來報酬率近5成。（擷取自Truney貴金屬交易中心）

〔記者張慧雯／台北報導〕近一個月以來貴金屬價格持續狂飆，不只黃金每盎司飆破5000美元，就連白銀價格每盎司也飆破100美元，期元大道瓊白銀（00738U）今年以來漲幅超過49%，已是期元大S&P黃金（00635U）的四倍，不少喜歡購買商品期貨ETF的投資人湧入00738U，受益人數已超過3萬人，去年以來，00738U的新增受益人幾乎是00635U的兩倍。

黃金每盎司飆破5000美元，不過，觀察今日期元大S&P黃金的成交量並不高，截至10:45分為止，股價上漲0.15元、暫報54.2元，成交量超過5000張；反觀期元大道瓊白銀成交量超過2.6萬張，且股價一早就直接放量拉高，股價站上91元大關。

法人指出，地緣政治風險部段，美國總統川普表示大規模艦隊正駛向伊朗，避險需求簇擁黃金現貨價格每盎司漲破5000美元，而白銀除同樣受惠避險需求以外，還面臨供應瓶頸問題，受惠於太陽能、電動車及資料中心等需求大幅成長，全球白銀於2021-2025已連續5年供不應求，2026年起中國白銀出口改為許可制，出口禁令直接切斷全球最大的精煉白銀供應來源，使市場實物庫存極度緊張，帶動白銀現貨價格在站上100美元後仍強勢上攻。

