綁定證券戶最高送600 LINE Bank App「股票抽籤」上線

〔記者李靚慧／台北報導〕純網銀龍頭LINE Bank（連線銀行）今（27）日宣布正式推出「股票抽籤」引導申購服務。存戶可透過LINE Bank App「股票抽籤」引導頁面，查閱「熱門抽籤股票」與個股溢價差，中籤後收到「LINE即時通知」。服務上線的第1階段僅可搭配永豐金證券，LINE Bank表示，未來將支援更多券商的「股票抽籤」服務。

用戶數超過220萬的LINE Bank，已在2025年12月正式實現「單月獲利」目標，今年全力衝刺財富管理業務，「股票抽籤」則是今年搶先推出的第1項創新業務。LINE Bank目前已與3家券商合作，LINE Bank指出，憑藉多間券商的合作優勢，LINE Bank規劃全新「股票抽籤」引導申購服務，未來將逐步發展成市場上第一個橫跨多家券商的「股票抽籤」引導申購，客戶可依照投資策略選擇資產配置最有利的券商入庫。

LINE Bank分析，「股票抽籤」引導申購服務具有三大優勢，包括App中自動列出熱門抽籤標的，為投資人計算市價與申購價間的溢價差；一站查閱股票抽籤及台股定期定額交易紀錄，且不論「中籤」與否，LINE Bank將提供全台唯一銀行LINE 訊息即時通知抽籤結果，無需每日登入 App 苦苦查詢。

LINE Bank「股票抽籤」服務的第1階段由永豐金證券上線，用戶可透過LINE Bank App「股票抽籤」引導頁面，查閱「熱門抽籤股票」與個股溢價差，從「股票抽籤」選股、扣款，若幸運中籤即可收到「LINE即時通知」，藉由LINE Bank帳戶管理交割款金流，讓投資人減少轉倉或調度資金的麻煩，投資操作更加靈活。

LINE Bank引述證交所統計指出，過去10年歷史資料顯示，元月至農曆年封關日間，台股表現多呈現「漲多跌少」的態勢。有意參加「股票抽籤」或提前規劃封關及年後紅包行情的投資人，3月31日前透過LINE Bank綁定單一券商就送 LINE POINTS 200點，綁定3家券商最多可獲得 LINE POINTS 600點回饋。

