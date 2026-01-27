會員費白繳了？旅遊、保險到搬家 Costco會員隱藏福利一次看

美媒整理出數個較少被Costco會員注意到，可能會錯過的隱藏福利。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以「省錢」形象聞名。不過，美國Costco所提供的服務，遠不僅止於賣場內的商品。從旅遊與汽車方案，到居家裝修與清潔服務，美媒近日就整理出數個較少被Costco會員注意到，可能會錯過的隱藏福利。

1.Costco Travel（好市多旅遊）

Costco Travel 提供多樣化的旅遊選擇，包括國際旅遊、主題樂園、郵輪以及各類行程。套裝行程通常涵蓋住宿與交通安排，包括機票與租車。除了既有的行程組合外，會員也可依需求自行規劃專屬旅程。

Costco Travel 並非單純追求最低價格，而是強調高品質、具高性價比的旅遊體驗。會員往往可省下數百美元，同時享有等值甚至更高的附加優惠，例如部分度假村會提供價值數百美元的消費抵用額，某些行程還包含機場接送與指定列車交通。

2.Costco Auto（好市多汽車計畫）

Costco 會員可享有多元的購車優惠，包括新車與中古車的「事先議價、免殺價」方案，平均可比當地市場成交價省下超過 1000 美元（約3.17萬元新台幣）。會員可選購轎車、電動車、休旅車，並享有多項汽車相關服務。

參與合作的維修中心提供零件、保養與配件 85 折優惠，每次最多可折抵 500 美元（約1.58萬元新台幣）。購買全新露營車（RV）的會員，還可透過全美最大的RV零售商Camping World享受專屬折扣。

3.Costco Next

Costco Next 是一個專屬線上平台，上頭的商品種類遠超Costco實體門市，涵蓋露營用品、居家用品及棺木等特殊商品。Costco 會員可向經過 Costco 嚴選的供應商直接購買，享有最高達 4 折的折扣。

4.相片客製服務

Costco 會員在 Shutterfly（主打個人化相片商品的電商平台）上，可享有原價訂單 51% 的專屬折扣。Costco 指出，訂單滿 49 美元（約1553元新台幣）可享經濟型免運；不過 Shutterfly 官網目前顯示，消費滿 30 美元（約951元新台幣）即提供免運服務。

5.保險服務

Costco 提供多元保險選項，包括住宅、汽車、租屋、企業健康、寵物與人壽保險，透過美國家庭保險集團（American Family Insurance），Costco會員可購買租屋保險，或將住宅與汽車保險合併投保，享有專屬折扣。

6.處方藥計畫

Costco 會員處方藥計畫（CMPP）為免費加值服務，協助會員降低品牌藥、學名藥及寵物用藥的支出。熱門藥品最高可享 8 折優惠，目前包括 Wegovy 現折 50 美元（約1585元新台幣）等折扣。

黑鑽卡會員及持有 Citi 聯名 Costco Anywhere Visa 卡的會員，於 Costco 藥局消費還可獲得 2% 現金回饋。此外，透過 Sesame 平台，會員可享有居家處方藥配送、24 小時即日線上看診、29 美元（約919元新台幣）的快速線上家庭醫師服務，以及其他醫療相關優惠。

7.專業清潔服務

透過 Stanley Steemer，Costco 會員可享地板、磁磚、實木地板、地毯、家具與空調管道清潔折扣。清潔同類型地板3個房間，即可額外免費清潔1間；清潔1套空調管線，則可免費加贈烘衣機排氣管清潔。

8.搬家服務

Costco 會員可透過艾維士百捷集團 （Avis Budget Group） 旗下的搬家業務「Budget Truck」，進行搬家優惠方案，一般會員享有 75 折優惠。Budget Truck 提供卡車與貨車租賃，費用依日租金、車型、里程與燃油計算。短途搬家通常每日費用低於 200 美元（約6341元新台幣），長途搬家平均約 1000 美元。

不想自行駕駛、需要數週時間打包的黑鑽卡會員，可選擇 PODS 服務，由業者直接將貨櫃送到家中並負責運送。Costco黑鑽卡會員可享免費送達與回收，並獲得每月貨櫃租用費最高 8 折優惠。

