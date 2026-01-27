冬季風暴衝擊美國產油、市場緊盯美伊動向 國際油價陷震盪

國際油價週一（26日）小幅收低。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（26日）小幅收低，投資人評估冬季風暴對美國原油產區產量的影響，以及美伊之間任何潛在緊張局勢的影響。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌44美分，或0.7%，收在每桶60.63美元。



布蘭特原油期貨下跌29美分，或0.4%，收每桶65.59美元。

兩大基準原油期貨上週五均錄得2.7%的單週漲幅，收盤價創1月14日以來新高。

分析師與交易員估計，隨著冬季風暴橫掃全美，能源基礎設施與電網承受壓力，美國原油生產商週末期間最多損失每日約200萬桶產量，約占全國產量的15%。

能源諮詢機構 Energy Aspects 估算，原油停產情況在週六達到高峰，其中二疊紀盆地（Permian Basin）可能承受最大衝擊，減產規模約150萬桶／日。

但到了週一，產量損失已有所緩解，二疊紀盆地的停產規模估計約70萬桶／日，並可望在1月30日前全面恢復生產。

根據監管申報文件，週末期間德州約有20多起天然氣處理廠與壓縮站運作異常的通報；不過，TACenergy 分析師在週一發布的報告中指出，這一數量遠低於2021年嚴重冬季風暴最初5天內通報的200多起事故。

另一方面，哈薩克能源部週一表示，該國最大油田已準備恢復生產；但產業消息人士指出，目前產量仍偏低，且對 CPC Blend 原油出口所宣布的不可抗力措施仍然有效。

負責營運哈薩克主要出口管線的CPC裏海石油管線（Caspian Pipeline Consortium）週日表示，在完成3個繫泊點之一的維修作業後，其黑海終端已恢復至全面裝船能力。

分析師指出，交易員同時對地緣政治風險保持高度警戒，美伊緊張關係持續令投資人神經緊繃。

另一方面，3名 OPEC+ 代表向路透表示，OPEC+ 預計將在週日的會議中，維持3月原油增產暫停措施不變。

