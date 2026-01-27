砸1萬美元買台積電股票？1年後竟賺了這麼多

台積電持續成為投資人關注的焦點。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電持續成為投資人關注的焦點，外媒報導指出，如果1年前以1萬美元（約新台幣31萬元）購買台積電ADR股票，至今這筆投資已增值至約1.5萬美元（約新台幣47萬元），獲利相當可觀。

投資媒體《The Motley Fool》報導指出，台積電正受益於人工智慧（AI）帶來的利多。台積電近期頻頻登上新聞版面，原因是其在美國開設了新工廠，並加碼投資發展美國業務，此外，公司近期還發布了超乎預期的財報，並預示著未來將有更大的成長空間。

請繼續往下閱讀...

報導26日指出，如果投資者1年前決定投資台積電，相信它能帶來成長，那麼現在的財富應該累積不少。若投資者1年前投資了1萬美元，買進台積電ADR股票，現在將擁有1.5萬美元。

AI在過去幾年一直是市場的主要驅動力，而且這種成長勢頭似乎短期內不會放緩，而台積電透過生產支撐所有這些創新的半導體來支持這一成長。

報導也表示，投資機會遠遠沒有結束，因為台積電管理層預計未來將迎來一段高成長期，並正在增加資本支出以滿足預期成長的需求，因此報導認為，即使錯過了去年的漲幅，也還沒完全錯過最佳時機，現在仍然可以投資台積電的股票，參與到它的發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法