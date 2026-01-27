超妖！黃金大漲創空前新高 「這貴金屬」暴漲10％也寫歷史紀錄

週一（26日）黃金價格上漲。（法新）

〔財經頻道／綜合報導〕週一（26日）黃金價格衝破每盎司5100美元創新高，白銀和鉑金也登上空前水準。

黃金現貨價上漲2%，報每盎司5077.22美元，盤中最高攀升至5100.50美元，為歷史新高。

2月交割的黃金期貨上漲2.1%，報每盎司5082.50美元。

《Sprott Inc.總裁Ryan McIntyre說：「地緣政治和經濟不確定性加劇，繼續支撐金價。各國央行在分散外匯存底、減少對美元依賴的同時，仍然是強勁的買家。」

他說：「此外，投資人重返實體黃金 ETF，持有量年增約20%。」

線上交易平台BullionVault研究主管Adrian Ash則表示，今年貴金屬市場的主要驅動力是「川普，還是川普」。他說：「一波全新的首次投資潮正在推動這波貴金屬行情，主力來自亞洲與歐洲的散戶投資人，紛紛搶著建立自己的黃金與白銀持有部位。」

分析師認為黃金還有進一步上漲的空間。法國興業銀行（Societe Generale）預估，到年底黃金價格將達到每盎司6000美元，但他們指出，這可能是一個保守的估計，還有進一步上漲的空間。

摩根士丹利也看好黃金漲勢可能持續，並強調5700美元的牛市目標價。

其他貴金屬交易：

現貨白銀大漲10.2%，報每盎司113.46美元，盤中創下每盎司117.69美元的歷史新高。

現貨鉑金上揚1.8%，報每盎司2816.38美元，盤中觸及2918.80美元，創歷史紀錄。

現貨鈀金上漲5.9%，報每盎司2127.68美元，為2022年以來最高水準。

