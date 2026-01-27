北海道也撐得住！日本UNIQLO「保暖神外套」成冬季必買 降價引熱議

UNIQLO（優衣庫）作為日本具代表性的服飾品牌行銷全球。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕作為日本具代表性的服飾品牌，UNIQLO（優衣庫）以簡約而高質感的設計，以及出色的機能性廣受好評。最近在日本，UNIQLO的Hybrid羽絨大衣（ハイブリッドダウンコート）因其優異的性能，加上降價促銷，正受到關注，不少使用者給出了好評，有人更讚：「即使在北海道穿著也感到很暖和。」

日媒報導，Hybrid羽絨大衣在需要加強保暖的部位，採用蓬鬆度750以上羽絨，中層使用具吸濕發熱機能的高機能鋪棉，成功兼顧輕量感與高度保暖性，可說是冬季外套的主力款式。Hybrid羽絨大衣特別注意減少悶熱感的設計，受到好評，這讓使用者即使在室內外溫差大的通勤或移動時，也能保持舒適。表面採用防潑水加工，可一定程度防小雨或降雪。

截至 2026 年 1 月 26 日止，該商品正以特價販售，黑色與海軍藍售價為 12900 日圓（約2670元新台幣），橄欖綠則為 7900 日圓（約1635元新台幣）。

從商品評價中可以看到不少好評，包括：「衣長夠，能包覆全身，雖然輕薄卻非常保暖，讓人很有安心感」、「試穿後發現版型非常好看，而且一點都不重，太厲害了」、「在氣溫約 0～4 度時非常保暖，甚至會覺得有點熱」、「雖然衣長偏長，但因此更保暖，在冬季雪國特別實用，尤其是能遮擋到膝蓋上方的寒風，以及袖長能覆蓋到手背、不易進風，這點很加分」、「即使在北海道也很暖，卡其色很適合日常私下穿搭」等。

