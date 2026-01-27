不爽南韓國會卡協議 川普調高對韓關稅至25％！PTT網友：給台灣引以為戒

美國總統川普因不滿南韓國會尚未落實相關貿易協定，宣布將對南韓商品徵收的關稅自15%提高至25%。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普因不滿南韓國會尚未落實相關貿易協定，週一（26日）突然宣布將對南韓商品徵收的關稅自15%提高至25%。消息曝光後，引發PTT網友熱烈討論，有網友認為川普此舉是在殺雞儆猴，給台灣引以為戒，警告若台灣立法院持續杯葛相關議題，未來恐怕也面臨關稅被調高的風險。

川普在自家社群平台「真實社群（Truth Social）」發文表示，貿易協定對美國至關重要。在每一項協定中，我們都迅速採取行動，根據已達成的交易協議降低關稅。當然，我們也期望貿易夥伴這樣做。

請繼續往下閱讀...

川普稱，然而，南韓國會沒有履行與美國達成的協議。2025年7月30日，他和南韓總統李在明達成了一項對2國都十分有利的協議，並在2025年10月29日他訪問南韓期間重申了這些條款。但為什麼南韓國會至今仍未批准協議？

川普表示，由於南韓國會尚未落實貿易協定，因此他宣布美國將對南韓汽車、木材、藥品及所有其他互惠商品的關稅，從15%提高到25%。

消息一出，震動南韓，南韓總統府青瓦台也立即宣布，27日將召開緊急會議，並決定派遣正在加拿大出差的產業通商部長官金正官前往美國。

相關消息曝光後，也引發PTT網友熱烈討論，有網友表示「南韓國會真的不長眼，川普真的說課就課」、「南韓還敢皮^ ^調高到25%= =」、「李在明不是完全執政嗎，他自己故意在拖的吧」、「日韓根本沒在屌川普 明顯緩兵之計XDDDD」、「韓國人大概看破TACO了所以不甩了!撐3年XD」等。

但也有網友認為川普此舉是在「殺雞儆猴」，有網友表示，「給台灣引以為戒」、「韓國立法院敢擋的下場已經給台灣看了」、「不要笑 幾個月後台灣也是」、「台灣會不會作業給你抄也抄不好XD」、「台灣沒有過 股市要殺幾千點?」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法