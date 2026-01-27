川普對南韓25％關稅炸彈來了！現代汽車成最大苦主、集團股全面跳水

圖為美國總統川普（右）與南韓總統李在明（左）去年的會面畫面。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普26日在社群Truth Social上宣布，由於南韓國會沒有遵守韓美之間的協議，因此對南韓汽車、木材、藥品和所有其他商品的互惠關稅從15%提高到25%。消息傳出後，南韓國內股市陷入動盪，現代汽車股價更下跌超過4%，這是因為現代汽車是美國最大的南韓新車進口商，該集團旗下包含現代（Hyundai）、起亞（Kia）及捷尼賽思（Genesis）品牌。

川普26日在社群提到：「貿易協定對美國至關重要。在每一項協定中，我們都迅速採取行動，根據已達成的交易協議降低關稅。當然，我們也期望貿易夥伴這樣做。」

請繼續往下閱讀...

川普表示，南韓國會沒有履行與美國達成的協議。2025年7月30日，他和李在明總統達成了一項對兩國都十分有利的協議，並在2025年10月29日他訪問南韓期間重申了這些條款。但為什麼南韓國會至今仍未批准協議？

消息傳出後，韓國綜合股價指數（KOSPI）27日以4932.89點開出，較前一交易日下跌0.34%，開盤後跌幅持續擴大，一度下挫至4905.03點，4900點整數關卡面臨失守風險，不過早盤突然翻紅，截至上午9點50分，最高來到4978.72點。

KOSPI市值龍頭三星電子（Samsung Electronics）開盤下跌超過1%。直接受到川普關稅言論衝擊的現代汽車（Hyundai Motor ）股價下跌超過4%。受現代汽車拖累，多數現代集團關係企業亦同步走弱、跌幅明顯，包括起亞（Kia Corporation）下跌逾4%、汽車零件公司現代摩比斯（Hyundai Mobis）下跌逾5%，物流公司現代格羅唯視（ （Hyundai Glovis）下跌逾4%，。

科斯達克指數（KOSDAQ ）27日以下跌10.22點的1054.19點開出，早盤翻紅，一度站上1070點大關，漲幅約0.5%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法