日系大槓龜！7大最可靠洗衣機品牌出爐 韓國這品牌完勝

〔財經頻道／綜合報導〕洗衣機在家裡是耐用的主力，消費者在購買時會將可靠性列為重要考量因素之一，為避免消費者踩雷，消費者報告根據4類型洗衣機可靠性進行評分，結果只有7個品牌，至少在1類中達到標準，值得注意是LG竟然在4類中，全部達標，成為最大贏家，至於國人偏愛的日系品牌，則完全未達標。

《BGR》報導，消費者報告的品牌可靠性分數基於近6萬5000名會員在2014年至2024年間購買近7萬5000台洗衣機的調查結果。這些分數是根據各品牌洗衣機在5年內故障或出現問題的機率計算而成。

在前置式、高效率（HE）頂開式、頂開式攪拌機及緊湊型4類洗衣機的可靠性評分各異，在所有品牌中，只有LG符合這4個類別都達標準，而Speed Queen、Electrolux 和三星在2個類別中都做到了，至於米勒（Miele）、阿斯科（Asko）與三星則有1項達標。

唯一在4個類別都獲得高分的品牌LG，《消費者報告》指出，它在前置、高效率頂開式和緊湊型中排名第1，在頂開式攪拌機中排名第2。

在消費者報告（Consumer Reports）提供的另1項用戶滿意度評分中，LG 在前置式與頂開式 HE 車型中獲得了高分。

不出所料，Reddit 用戶對 LG 洗衣機的評價普遍正面，許多推薦即使超過 5 年仍維持穩定度。LG 評價最高的洗衣機皆屬於前置式，分別是 LG WM4000HWA、LG Signature WM9900HSA 和 LG WM3400CW。LG WM4000HWA 被《消費者報告》評為綠色選擇類型，意即在洗滌性能、能源效率及用水效率方面獲得高度推薦。

品牌在產業上的掌控力也延伸到《消費者報告》的產品評等，LG 洗衣機分別佔據前開式洗衣機前8名、高負載洗衣機前6名、頂開攪拌器前4名，以及緊湊型洗衣機第5名。LG 甚至做過摺衣服機器人看來它短期內不會放棄王冠。

