地緣政治風險增 專家警告：全球市場回調倒數計時中

〔財經頻道／綜合報導〕全球股市在經歷了2025年的強勁上漲趨勢後，回檔可能已經進入倒數計時，資深市場人士警告，隨著市值過高與地緣政治和政策風險不斷加劇，股市回調的可能性正持續上升。

《CNBC》報導，經過強勁的1年後，股市在進入2026年時保持穩定的走勢，衡量已開發市場和新興市場2500多支大中型股票表現的MSCI全球指數今年至今已漲超過2％，LSEG數據顯示，這項指數在2025年累積上漲20.6％之後，1月15日創歷史新高。

然而一些投資人表示，過去9個月，缺乏有意義的回調，使得市場愈來愈容易受到市場情緒突然轉變的影響。高盛首席亞太股票策略師慕天輝（Timothy Moe）表示，市場在2025年表現非常出色，尤其是亞洲市場，而且已經超過9個月沒有出現實質性回調，從歷史的角度來看，市場進行某種程度的調整已經迫在眉睫。

慕天輝指出，過去15到35年間，市場通常每8到9個月就會經歷一次10％以上的回檔，但最近市場並沒有經歷這種情況。慕天輝認為，如果地緣政治風險擔憂成為催化劑，那麼投資人需要意識到可能會出現某種程度的回調。

投資人大多對地緣政治邊緣政策不以為意，將格陵蘭議題在內的近期事件視為市場噪音，而非長期的風險。美國總統川普為達成協議而再次撤回關稅威脅後，市場也出現反彈。這也重新引發了人們對於「TACO」交易的討論，這是「川普總是臨陣退縮（Trump Always Chickens Out）」的縮寫，反映出人們認為咄咄逼人的言辭最終會妥協。

慕天輝則將當前投資人的情緒比喻為化學實驗，實驗起初似乎什麼都沒有發生，但是一滴、一滴加入後，從什麼都沒有，直到加入最後一滴，顏色就突然變了。慕天輝直言，市場往往忽略地緣政治風險，直到他變得重要為止。

另外也有一些人士認為，在評估市場脆弱性時，不要過度強調距離上次調整已經過了多久。嘉信（Schwab）金融研究中心宏觀經濟研究和策略主管戈登（Kevin Gordon）表示，市場回檔的風險已經上升，但這不一定是因為市場已經太久沒回檔。

戈登指出，當市值過高、市場情緒過熱時，回檔幅度可能會更大，不過單憑樂觀情緒不太足以導致市場崩盤，還是必須要有負面因素，潛在的觸發因素包括地緣政治、政策轉變和獲利不如預期等。戈登也提到，如果信用卡利率上限或地緣政治緊張局勢升級等措施開始對公司獲利構成實質風險，或導致債殖利率大幅上升，就可能會對股市造成衝擊。

Freedom Capital Markets首席市場策略師伍茲（Jay Woods）表示，從技術層面來看，市場正呈現典型的「週期末期」特徵，強勁的獲利沒有轉化成股價持續上漲的動力，領漲的股票集中在幾家大型股之中。

伍茲稱，主要股指目前停滯不前，但整體市場仍健康，資金正流動至小型股、材料和能源板塊。但市場人士警告，大型科技股的任何波動都可能產生巨大影響，伍茲補充，那斯達克100指數自去年10月以來，就沒有再創新高，這可能會是主要股指當中第一個出現回調的指數。

