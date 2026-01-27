白銀瘋漲變迷因？美股成交王竟是「2倍做空白銀ETF」

白銀行情正快速演變成一場高風險的情緒博弈。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美股週一出現罕見一幕，成交最活躍榜單的前兩名，竟都被白銀ETF包辦，而且高居榜首的不是追價做多，而是「2倍做空白銀ETF」。報導指出，在銀價暴衝之際，投資人一邊瘋狂追逐動能，一邊押注漲勢隨時反轉，多空對決全面白熱化。

根據市場數據，週一美股成交最活躍的前兩大標的皆為白銀相關ETF。其中，ProShares UltraShort Silver ETF（2倍做空白銀）以接近8億股的驚人換手量奪下成交王寶座；緊追在後的，則是做多白銀的 iShares Silver Trust，成交量達3.77億股。

分析師指出，白銀ETF的交易熱度，甚至全面輾壓所有大型科技股與熱門個股。而這波極端交易，正值白銀價格出現歷史級別的飆漲。

數據顯示，白銀在紐約週一中午刷新歷史高點至接近118美元的水平，隨後快速回吐漲幅。市場認為，白銀這輪拋物線式上漲已經明顯顯露出疲態，價格走勢越來越像一次「沖頂式見頂」。

專家指出，白銀期貨在週一創下近40年來最大單日漲幅，自2025年初以來累計漲幅高達230%，不僅遠遠甩開黃金、鉑金與鈀金，也徹底點燃ETF與選擇權市場的投機熱潮。相關ETF與期權的成交量同步衝上歷史新高，社群媒體上的討論熱度，更飆升至2011年白銀上一次大牛市以來的最高水準。

市場普遍認為，白銀這波漲勢已明顯脫離基本面。儘管具備工業與投資雙重屬性，但短時間內價格暴衝，更多來自散戶情緒、動能交易與社群推波助瀾，而非供需結構的實質改變。部分分析師直言，當前白銀的交易型態，已高度神似當年的GameStop迷因股狂潮。

值得注意的是，成交量冠軍卻落在「做空」產品，凸顯市場內部的巨大分歧。一方面，大量資金持續湧入做多白銀ETF與看漲期權，押注行情還會再瘋；另一方面，也有龐大資金選擇用高槓桿反向ETF，直接賭銀價隨時可能急殺回檔，形成罕見的正反雙向同時爆量。

選擇權市場同樣火熱。與 iShares Silver Trust 掛鉤的期權在週一成交超過360萬口，無論看漲或看跌，交易速度與規模都刷新紀錄。市場人士形容，這已不是單純的避險或資產配置，而是一場徹底由情緒與流量驅動的交易狂歡。

社群數據也印證了這點。投資社群平台顯示，與白銀相關的討論、點閱與互動量，在短短數週內暴增至平時的30至40倍，重回2011年白銀狂潮等級。對許多散戶而言，白銀不再只是貴金屬，而是最新一檔被市場情緒「點燃」的迷因型資產。

