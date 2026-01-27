中國延長抵制赴日旅遊！3大航空免費退票延至10月24日

中國延長抵制赴日旅遊。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國延長抵制赴日旅遊，中國國有3大航空公司週一（26日）宣布，將日本航線機票可免費更改或退款的適用期限，從原本的3月28日延長至10月24日，這是第二度延長，中國媒體分析，這期限涵蓋了多個旅遊旺季，預計將進一步衝擊中國旅客赴日旅行的意願。

中國國際航空（國航）、中國東方航空（東航）與中國南方航空（南航）等中國國有3大航空公司，在去年11月因應中國政府呼籲避免前往日本旅遊，宣布對截至去年年底的機票提供免費退款等措施；並於去年12月再度延長期限，將適用期間延至今年3月28日。

請繼續往下閱讀...

不過這3家公司週一發出公告，再度宣布延長期限，從原本的3月28日延長至10月24日。公告均稱：「由於（中國）外交部就中國公民前往日本發布鄭重提醒，為協助受影響旅客更好地安排出行，現發佈涉及日本航線進出港航班客票特殊處置方案。」

外界預計，此舉將對中國5月勞動節（五一）的大型連假，以及暑假期間的旅遊需求造成影響。

而中國外交部週一透過「領事直通車」微信公眾號發布的消息宣稱：「近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發。部分地區連續發生地震，造成人員受傷，日本政府已就後續地震發出警告。中國公民在日本面臨嚴重安全威脅。」

「領事直通車」微信公眾號稱：「農曆春節臨近，外交部和中國駐日本使領館提醒中國公民近期避免前往日本，提醒已在日中國公民密切關注當地治安形勢，以及地震和次生災害預警信息，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。」

中國3大航空公司週一把免費更改或退款的適用期限，從原本的3月28日延長至10月24日。圖為東航公告。（圖擷取自網路）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法