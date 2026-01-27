TikTok交易塵埃落定 美國解安裝用戶數暴增近150％

數據顯示，TikTok將美國業務轉移到新的合資企業後，用戶刪除這款應用程式的平均值暴增近150％。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕短影音平台TikTok日前剛宣佈完成交易，將美國業務轉移到新的合資企業後，最新數據顯示，美國用戶刪除TikTok應用程式的平均值暴增近150％。

《CNBC》報導，市場情報公司Sensor Tower表示，在過去5天裡，美國用戶每天刪除TikTok應用程式的平均值比前3個月增加了將近150％。

請繼續往下閱讀...

TikTok上週四（22日）宣佈成立一家合資企業，確保這款短影音應用程式在美國的營運由新的美國高層負責，該公司已任命TikTok前營運主管普雷瑟（Adam Presser）擔任合資企業的執行長。

週四，一些用戶在被要求同意更新後的隱私權政策後，紛紛在社群平台表達了他們對新合資企業的懷疑態度。一些社群媒體貼文指出，新政策當中描述了TikTok可能收集的資料類型，包括用戶的「種族或民族」以及「性生活或性取向、跨性別或非二元性別認同、公民身分或移民身分、財務資訊」等敏感資訊。

儘管社群平台上對此一片嘩然，但據報，這些用詞似乎並非新的內容，早在2024年8月的版本就包含了相同的條款。在宣佈成立合資企業後，這些擔憂似乎影響了用戶對TikTok應用程式的看法，導致過去幾天解除安裝的用戶數激增。

影音創作者雷納恩（Dre Ronayne）在Threads上發文表示，如果自己能因為協議條款和失控的審查制度而刪除這個最大的平台，其他人也做得到。雷納恩補充，在週日（25日）刪除TikTok帳號前，自己在平台上擁有近40萬追蹤者。

其他創作者也反映近日在應用程式發佈影片時遇到問題，用戶們接連抱怨服務中斷和影片上傳失敗。擁有超過400萬追蹤的創作者岡本（Nadya Okamoto）表示，平台還沒有向創作者說明，合資企業對他們來說代表什麼，這就是為什麼會有這麼多的恐慌情緒，因為大家都在關注這個平台，但沒有人知道發生了什麼。

岡本指出，過去幾天自己的應用程式出現問題，大約24小時無法上傳影片。在這段期間裡，他繼續在Instagram和YouTube等平台發佈內容。岡本表示，網路上有很多關於這一切是巧合還是審查的討論，以及這究竟代表著什麼，所有事情同時發生，這非常可怕。

與TikTok合資公司有關的X帳號則在週一（26日）表示，服務問題是由於美國資料中心停電所造成的，公司正在努力和資料中心合作夥伴共同努力，以穩定服務，對於這次的中斷深感歉意，並希望盡快解決問題。

不過，解除安裝的情況增加似乎沒有轉化為美國用戶數量的明顯下降，根據Sensor Tower數據，TikTok在美國的活躍用戶數量與前1週相比保持相對穩定。與此同時，其他同類型的應用程式出現激增，UpScrolled在美國的下載量較前1週成長10倍以上，Skylight Social成長919％，中國的小紅書下載量也成長53％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法