挑戰輝達！微軟發表新一代自研AI晶片 採台積電3奈米製程

〔財經頻道／綜合報導〕科技大廠微軟（Microsoft）週一（26日）發表了第2代自主研發的AI晶片，以及旨在挑戰輝達（NVIDIA）在開發者圈內最大競爭優勢之一的軟體工具。

《路透》報導，微軟表示，新款Maia 200晶片本週將在愛荷華州的一個資料中心上線，並計劃在亞利桑那州的第2個資料中心部署這款晶片。這是微軟在2023年推出Maia後，第2代AI晶片。

與輝達本（1）月稍早推出的Vera Rubin旗艦晶片一樣，微軟的Maia 200也採用台積電的3奈米製程，並將使用高頻寬記憶體（HBM）晶片，不過相較於輝達即將推出的晶片相對老、速度更慢。

Maia 200的推出正值微軟、Alphabet旗下的Google和亞馬遜（Amazon）旗下的亞馬遜網路服務（AWS）等主要雲端運算公司致力於生產自己的晶片之際，而這些晶片與輝達的競爭正日益激烈。尤其是Google，目前已引起輝達主要客戶，例如Meta的興趣，兩家公司正密切合作，以縮小Google和輝達AI晶片產品之間的軟體差距。

微軟方面表示，除了新的Maia晶片以外，還將提供一套用於進行程式設計的軟體工具包，其中包括Triton，這是一款開源軟體工具，主要由ChatGPT的創作者OpenAI所貢獻。Triton的功能與輝達的軟體CUDA類似，許多分析師認為CUDA是輝達最大的競爭優勢。

微軟也借鏡輝達一些新興競爭對手的做法，在Maia 200晶片中塞入大量的SRAM（靜態隨機存取記憶體），這種記憶體可以為聊天機器人和其他AI系統在處理大量用戶請求時，提供速度方面的優勢。

