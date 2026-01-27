不吃正餐竟是漏財大坑！8個省錢妙招快速存第一桶金

專家親授8個省錢妙招，快速存第一桶金。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕你是否經常在發薪日之前就花光了錢，為了幫你擺脫月光族困境，極簡主義專家親授8個省錢妙招，只要快點戒掉小額購物、吃正餐而不是零食等不良習慣，就能快速開始存錢。

美國理財網站《GOBankingRates》報導，節儉生活專家尼可拉斯‧加羅福拉從自身經驗中汲取經驗，並在他的YouTube頻道上分享如何戒除不良消費習慣，經由8個省錢和支付帳單的方法，存下第一桶金。

1. 吃正餐而不是零食

在家精心準備和烹飪，力求美味營養，這幫助加羅福拉擺脫了頻繁吃零食的習慣，同時也節省了不少開支。他發現自己去超市買的東西變少了，整體食慾也降低了，而且因為不再因為無聊而進食，也省下了不少錢。

2.將小額購物從日常習慣中剔除

加羅福拉從自身經驗得知，日復一日的小額消費或衝動購物累積起來也是一筆不小的開銷。在網上購物或去超市購物時，如果能減少這些消費，從長遠來看就能省錢，尤其當這些消費是「想要」而非「需要」時更是如此。

他建議大家檢視生活中那些金額雖小，但頻率較高的消費，並盡量減少在這些方面的支出。

3.為降低開支的事情存錢

這個概念很簡單：存錢1次性買好東西，這樣以後就不用再為此付費了。這意味著你還可以節省未來的每月開支。

4.分配收入去向

加羅福拉表示，這適用於任何收入水平。他發現，一旦他把支付帳單所需的錢存起來，他就會更有意識地控制支出，而不是隨意揮霍。

他回憶說：「我評估了剩餘的資金，看看哪些可以用來儲蓄，通常情況下，我會盡可能地節省開支。」 這可能包括建立應急基金，或者尋找利率更高的儲蓄帳戶，以便更快地積累財富。

5.優先償還債務

你有債務嗎？加羅福拉建議，在儲蓄方面，首要目標是盡快還清債務。他自己就發現，一旦還清債務，他的儲蓄成長速度就呈指數級增長。

6.分享訂閱

雖然這可能違反大多數條款和條件，但加羅福拉指出，偶爾與信任的朋友或家人共享訂閱服務是有益的。你們都能享受到相同的訂閱權益，而無需各自付費，這筆看似無關緊要的開支累積起來也是一筆不小的數目。

7.維修，不要更換

東西壞了，與其丟掉買新的，不如先修好，如一些家、辦公室或社區裡的小型DIY維護工作，通常只需花費一小部分費用就能恢復原狀。

8.嘗試以物易物或交易

「如果你想買二手貨，或者想和某人交換一些服務，這絕對值得一試，」加羅福拉分享道。有許多線上平台和網站可以讓你結識其他對這類交易感興趣的人。

