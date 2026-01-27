好市多要漲價了？外媒點名科克蘭6種商品 漲價前快囤貨

外媒點名科克蘭6種商品，漲價前先囤貨。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著關稅持續上漲和通貨膨脹加劇，好市多（Costco）自有品牌科克蘭（Kirkland Signature） 某些商品預計將在2026年漲價，外媒點名，哥倫比亞咖啡、草飼牛肉棒等6種商品將大幅調漲，如果您經常購買這類商品，建議現在就囤貨。

《Gobankingrates》報導，在好市多購物時，科克蘭的商品通常性價比最高，不過，以下6種商品預計在今年大幅調漲，若不想荷包失血，不妨先買起來。

1、哥倫比亞咖啡

受惡劣天氣導致作物歉收、關稅和通貨膨脹等因素影響，咖啡價格在2025年飆升。根據咖啡情報公司（Coffee Intelligence）預測，此趨勢可能在2026年持續。如果關稅降低，價格可能會下降，但化肥、勞動力和運輸成本上漲等因素仍可能導致價格飆升。

無論如何，咖啡價格仍然波動不定，這罐3磅裝的科克蘭哥倫比亞咖啡在未來幾個月可能會更貴。如果您擔心咖啡價格，現在可以購買咖啡豆，將其分成小份，放入密封容器中冷凍保存，以延長保質期。

2、草飼牛肉棒

2025年牛肉價格上漲，預計2026年此趨勢將持續。根據《超市新聞》報道，牛肉價格上漲反映了供應緊張的局面，這種情況預計今年仍將持續。人們越來越關注永續發展，推動了甲烷減排和碳排放追蹤等措施的實施，此外，川普政府鼓勵美國人多吃蛋白質，從而推高了需求。因此，像Kirkland Signature 草飼牛肉乾這樣的產品價格可能會上漲。建議您現在就開始囤積牛肉，冷凍保存，或改用其他蛋白質來源。

3、自然之域牛肉甘藷狗糧

牛肉價格上漲也會影響寵物食品的成本。以牛肉為主要成分的食品，例如Kirkland Signature Nature’s Domain 牛肉甘藷狗糧，價格可能會上漲。如果您的寵物可以食用其他蛋白質來源，例如火雞肉或雞肉，那麼更換配方或許可以幫您省錢。否則，現在就可以囤貨，但務必注意保存期限。

4、精選糖果

如果你愛吃甜食，很可能已經注意到2025年巧克力價格飆升。根據美國便利商店協會報道，價格上漲是由於西非惡劣天氣和植物疾病導致供應減少。天氣狀況好轉意味著今年的收成有望改善，因此價格可能會在2026年晚些時候有所下降。然而，即使價格下降，也需要一段時間，所以像Kirkland Signature Favorites系列糖果這樣的產品，價格還會繼續上漲一段時間。

5、KS1 左手推桿

川普的鋼鐵關稅正在影響鋼鐵生產業，導致價格上漲。根據《鋼鐵業》雜誌報道，54%的美國鋼鐵業專業人士預測，到2026年第2季度，鋼鐵價格將出現溫和上漲。此外，近3分之2的專業人士認為，到2026年第2季末，鋼鐵價格將高於2025年12月的水平，這意味著鋼鐵製品的價格也可能大幅上漲。例如，Kirkland Signature KS1 左手不銹鋼推桿的價格可能會上漲。

6、男女通用Logo圓領衫

2026年可能是服裝價格因關稅而大幅上漲的一年。根據Glossy通報，由於關稅影響供應鏈，品牌方無力繼續承擔這些成本，因此品牌主管計畫在2026年提高價格。像Kirkland Signature的越南製造的男女通用logo圓領衫這樣的商品價格可能會上漲，所以您最好趁著服裝促銷活動多買一些，並做好未來購買服裝預算增加的準備。

